Friedrich Merz ist keine helle Kerze

Die WELT berichtete heute, daß Friedrich Merz in seiner Bude im Sauerland mit Kerzenschein zuheizt. Er versucht laienhaft auf Roberts „Wärmeproblem“ zu reagieren. „Man wird ja in einer solchen Situation viel aufmerksamer und überlegt natürlich auch: Wo kannst du noch Energie sparen“, sagte der CDU-Vorsitzende in einem Gespräch mit der umstrittenen Agentur dpa im heruntergekommenen Berlin. In seinem Haus in der finsteren Provinz stehe ein „Weihnachtsbaum mit echten Kerzen – alleine dadurch erhöht sich natürlich die Raumtemperatur“, sagte Merz.

Nun ist Merz freilich kein Chemiker und weiß nicht viel über die Herstellung von Kerzen. Die Stiftung Warentest hat 2016 Adventskerzen untersucht:

Haupt­bestand­teil von Kerzen ist meist Paraffin. Viele Hersteller mischen dies mitt­lerweile mit Stearinsäure, die zunehmend aus Palmöl gewonnen wird. Paraffin steht wie alle Erdöl­produkte wegen seiner Umwelt­belastung in der Kritik. Kerzen ohne Palmöl zu finden, ist nicht leicht – und der Einsatz von Palmöl ist umstritten. In den Haupt­anbauländern der Ölpalmen, Indonesien und Malaysia, werden für neue Plan­tagen Regenwälder gerodet, Urein­wohner und bedrohte Tiere vertrieben.



Paraffin wird aus den sogenannten Schmierölschnitten der Vakuumdestillation von Erdöl gewonnen. Bei deren Entparaffinierung entsteht als Nebenprodukt der Paraffingatsch, der noch 2 bis 30 % Ölanteile enthält. Aus diesem Gatsch wird durch Entölung mit unterschiedlichen Ölabtrennungsverfahren (Schwitzentölung, Lösemittelentölung, Sulzer-Kristallisationsentölung) das Rohparaffin gewonnen. Das Rohparaffin wird anschließend weiter raffiniert. Der Weg vom Erdöl zur Kerze ist aufwändiger, als gedacht.

Wenn Merz sein Haus lieber mit einer Ölheizung. als mit Kerzen heizen würde, und Weihnachtslicht lieber mit einer elektrischen Lichterkette erzeugte, wäre das energetisch effizienter, weil viele Herstellungsstufen entfallen. Vor Jahren war die Abwärme von Beleuchtungsmitteln übrigens noch ein Nogo. Glühlampen wurden seit 2009 bzw. 2012 wegen ihrer Wärmeleistung verboten. Aber der damalige Wirtschaftminister Gabriel wußte von Annalena, Ricarda und Robert noch nicht, daß „wir“ ein „Wärmeproblem“ haben und „kein Stromproblem“. Die Politiker sind halt keine Chemiker, sondern Komiker. Als solcher weiß Merz, wie er sich bei den Medien einkratzen kann. Und die veröffentlichen ungeprüft jeden dummen Käse.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Sieh doch einmal die Kerzen, Sie leuchten indem sie vergehn.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Foto: Prabel

Quelle: Prabelsblog