FREE TOMMY ROBINSON NOW – worum geht es dabei?

Seit der Aufdeckung der gigantischen Massenvergewaltigungen von Rotherham hat sich in England wenig geändert. In einem Post auf X heißt es: „Aus Angst haben die Behörden vor „Sozialen Unruhen“ versäumt, gefährdete Kinder vor Vergewaltigungsgangs zu schützen. Ein Bericht aus West Midlands von 2010, der pakistanische Männer als Täter identifizierte, die weiße Mädchen ins Visier nahmen, wurde fünf Jahre lang unter den Teppich gekehrt, um Konflikte zu vermeiden. In Manchester wurde der Polizei angeblich gesagt, sich nicht auf asiatische Männer zu konzentrieren. Das Innenministerium zögerte ebenfalls einen Bericht aus dem Jahr 2020 herauszubringen und veröffentlichte dann eine abgemilderte Version, um niemanden zu verärgern.

Die Konsequenz dieser Unterlassungen war ein Rekord von 7.365 Fällen von Grooming-Delikten im Jahr 2023/24, wobei 32% der Fälle ohne Verdächtige geschlossen wurden. In Rochdale starb das 15-jährige Mädchen Victoria Agoglia nach einer Heroin-Injektion durch ihren Missbraucher, während ihre Hilferufe ignoriert wurden. Diese Ereignisse zeigen, dass politische Korrektheit und der Wunsch, den Frieden zu bewahren, einen hohen Preis haben, der in Menschenleben gemessen wird.“

🚨🇬🇧POLICE FAILURES: RAPE GANGS IGNORED TO KEEP THE PEACE



Authorities across England were too scared of “community tensions” to protect vulnerable children.



A 2010 West Midlands report flagged Pakistani men targeting white girls but was buried for 5 years, because nothing says…

In einem weiteren Beitrag liest man: „Die Vergewaltigungsbanden konnten sich aufgrund von Feigheit und einem Justizsystem, das seine Pflicht versäumte, florieren. In dieser Folge von The News at Ben erkläre ich genau, wie wir die Täter zur Verantwortung ziehen und verhindern können, dass sich dieser Horror jemals wiederholt.“

The gang rape gangs thrived because of cowardice and a justice system that failed its duty. In this episode of The News at Ben, I reveal exactly how we can hold enablers accountable and prevent this horror from ever recurring.

Und schlimmer noch als in Deutschland, wo sich die Lage ähnlich zu entwickeln droht, landen Kritiker der Regierung immer wieder hinter Gittern, wenn sie die Wahrheit aussprechen, dass es sich bei den Vergewaltigerbanden um islamische Migrantengangs handelt. Dazu zählt auch der bekannte Islam-Aufklärer Tommy Robinson. Elon Musk ist auf den Fall aufmerksam geworden und fordert nicht nur die Freilassung von Robinson, sondern auch die Auflösung des Parlaments durch König Charles.

Deutsche Qualitätsmedien, wie der Tagesspiegel sehen das anders und schreiben sich ihre eigene Wahrheit zusammen, die in etwa so lautet:

Elon Musk hat sich öffentlich für den inhaftierten britischen Rechtsextremen Tommy Robinson eingesetzt. Auf seiner Plattform X (vormals Twitter) hat Musk eine Reihe von Posts veröffentlicht, in denen er Robinson unterstützt und ihn als „politischen Gefangenen“ bezeichnet. Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist bekannt für seine islamfeindlichen und rechtsextremen Ansichten. Selbst der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hat sich in der Vergangenheit von Robinson distanziert, ihn der Nähe zu gewalttätigen Kriminellen bezichtigend. Musk, der über 200 Millionen Follower auf X hat, ist Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump und hat kürzlich auch seine Unterstützung für die AfD in Deutschland geäußert. Robinson sitzt derzeit wegen der Verbreitung falscher Behauptungen über einen syrischen Flüchtling in Haft.

Auch die Ereignisse nach dem brutalen Anschlag in Southport, bei dem mehrere Kinder niedergemetzelt worden waren, passt in das Muster. Zunächst hatten die Behörden die Herkunft des Mörders verschleiert. Dann stellte sich heraus, dass er das Kind von Einwanderern aus Ruanda war, aber angeblich christlichen Glaubens. Auch das nur eine Halbwahrheit, denn wenig später wurde bekannt, dass er zum Islam konvertiert und dies auch bei seinem Anschlag eine Rolle gespielt hat. Es kam zu Protesten, zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen, selbst harmlose Tweets auf X reichten für Verhaftungen und Schnellgerichte aus.