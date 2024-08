Faeser beansprucht unfassbare Summe von fast 14 Milliarden Euro

in

Der Haushaltsentwurf für das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) von Nancy Faeser sieht für das kommende Jahr ein erhebliches Ausgabenvolumen von fast 13,75 Milliarden Euro vor, was eine Steigerung um rund 400 Millionen Euro im Vergleich zum laufenden Jahr bedeutet. Diese Erhöhung wirft Fragen auf, insbesondere in Anbetracht der bereits beachtlichen Summen, die in verschiedene Bereiche fließen.

Mit über 5,84 Milliarden Euro entfallen erhebliche Teile der Ausgaben auf Personalkosten, während die Verwaltungsausgaben mit mehr als 3,23 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Besonders auffällig ist der Anstieg der Ausgaben für die Bundespolizei, die im kommenden Jahr 4,61 Milliarden Euro erhalten soll – eine deutliche Steigerung gegenüber den 4,19 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Auch das Bundeskriminalamt (BKA) und der Bundesverfassungsschutz (BfV) können mit erheblichen Mehrausgaben rechnen.

Auch in den Bereichen IT und Netzpolitik sowie Spitzensportförderung sind signifikante Ausgabensteigerungen geplant, die angesichts der angespannten Haushaltslage kritisch betrachtet werden müssen.