Opposition24.com steht zum Verkauf. Angeboten wird ein etabliertes deutschsprachiges Nachrichten- und Meinungsprojekt mit eingeführter Domain, bestehender WordPress-Struktur, veröffentlichtem Archiv und gewachsener redaktioneller Markenwirkung.

Das Angebot richtet sich an Käufer, die ein vorhandenes publizistisches Projekt übernehmen und eigenständig weiterführen möchten. Opposition24 eignet sich für Betreiber, die ein meinungsstarkes Portal im politischen und gesellschaftlichen Nachrichtenumfeld suchen und nicht bei null beginnen wollen.

Bestandteil des Angebots sind die Domain opposition24.com sowie die vorhandene Website-Struktur nach individueller Absprache. Details zu technischer Übergabe, Inhalten, Zugriffen und weiterem Umfang werden nur mit ernsthaften Interessenten direkt geklärt.

Kaufpreis: 49.000 Euro.

Interessenten werden gebeten, ihre Anfrage mit vollständigen Kontaktdaten über die auf der Website angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu stellen. Bitte nur seriöse Anfragen; Besichtigungen, Nachweise und weitere Informationen erfolgen nach vorheriger Abstimmung.

Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich individueller Prüfung und Einigung. Zwischenverkauf, Änderungen des Angebots und Ablehnung einzelner Anfragen bleiben vorbehalten.