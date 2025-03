EU-Abgeordneter Jungbluth fordert internationale Aufmerksamkeit für den Fall #FreeShlomo

Der EU-Parlamentarier Alexander Jungbluth (AfD) hat beantragt, den Fall von Shlomo Finkelstein, einem deutschen YouTuber, der wegen angeblicher Hassrede inhaftiert ist, auf die Tagesordnung der kommenden Plenarsitzung in Straßburg zu setzen. Jungbluth plant zudem, eine offizielle Anfrage an die EU-Kommission zu stellen, um internationale Aufmerksamkeit auf die mutmaßlichen Angriffe gegen die Meinungsfreiheit in Deutschland zu lenken. Finkelsteins Inhaftierung basiert auf dem strengen NetzDG-Gesetz Deutschlands, das Kritiker dafür kritisieren, die Grenze zwischen Satire und Hetze zu verwischen und die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die sozialen Medien sind mittlerweile von der viralen #FreeShlomo-Kampagne geprägt, die weltweite Unterstützung für den Fall fordert.

Dieser Fall unterstreicht die anhaltenden Spannungen in Deutschland zwischen der Bekämpfung von Hassrede und dem Schutz der Meinungsfreiheit. Organisationen wie das Committee to Protect Journalists haben das NetzDG-Gesetz wiederholt dafür kritisiert, dass es Zensurgefahren birgt und legitime Meinungsäußerungen gefährdet. Jungbluths Initiative könnte den Diskurs über die Balance zwischen rechtlicher Regulierung und freier Rede in Europa weiter anheizen und internationale Debatten über die Auswirkungen solcher Gesetze auf demokratische Werte fördern.