Erschütterndes Video aus der Haft: Shlomo Finkelstein richtet sich an Vance und Trump

Naomi Seibt hat heute Abend ein Video des inhaftierten Youtubers Shlomo Finkelstein veröffentlicht. Letztes Jahr war er von einem SEK überwältigt und verhaftet worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Die Bewährungsstrafe hatte er u.a. wegen „Volksverhetzung“ kassiert.

Er berichtet aus dem Gefängnis, dass er wegen mehrerer Fälle von „Hassrede“ verurteilt wurde, darunter die Verwendung einer satirischen Karikatur als Avatar, das Zeigen historischer Bilder zur Veranschaulichung politischer Aussagen und das Abspielen eines Liedes. Er schildert die Umstände seiner Verhaftung, die Überwachung durch das Bundeskriminalamt sowie den Versuch des Verfassungsschutzes, ihn als Informanten zu gewinnen. Nach seiner Weigerung sei ein neues Verfahren gegen ihn eingeleitet worden, das seine vorzeitige Entlassung verhindert habe. Er äußert sich zur politischen Lage in Deutschland und richtet eine Botschaft an internationale Politiker, in der er Hoffnung auf Veränderungen ausdrückt.

Transkript

Hier ist die Übersetzung des Transkripts:

(Naomi Seibt):

Mein Freund sitzt wegen Memes im Gefängnis. Er ist nun schon sechs Monate in Haft und hat noch weitere sechs Monate vor sich. Aber heute ist der Tag, an dem wir Gerechtigkeit für ihn einfordern.

Sein Name ist Aaron, aber die meisten kennen ihn als Shlomo Finkelstein, einen bekannten deutschen Satire-Videoersteller. Shlomo ist einer der Pioniere der rechten Meme-Kultur in Deutschland und scheute sich nie vor provokantem Humor oder dem Verschieben der Grenzen des Sagbaren. Shlomo nutzte groteske Witze und Cartoons, um im Grunde genommen jeden zu parodieren.

Jede Ideologie, jede Art von Person – er machte keinen Unterschied. Aber er rief niemals zu Gewalt auf. Und das ist für jeden offensichtlich, der genau hinschaut oder mehr als zwei Gehirnzellen hat.

Sein Publikum kannte ihn als mutig, klug und furchtlos. Doch eines Tages erfuhren wir, dass Shlomo, also Aaron, zu einem Jahr Haft verurteilt wurde – wegen eines angeblichen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen, aus völlig absurden bürokratischen Gründen. Sein ursprüngliches „Verbrechen“ war sein satirischer Humor.

Aaron hat seinen erstgeborenen Sohn seit sechs Monaten nicht mehr gesehen. Seine Freundin brachte das Kind kurz vor seiner Inhaftierung zur Welt. Aber ich muss diese Geschichte nicht erzählen, denn Shlomo selbst hat uns eine Sprachnachricht aus dem Gefängnis zukommen lassen, die er nun mit der ganzen Welt teilen möchte.

Shlomo wurde inspiriert von J.D. Vance und Elon Musks großartigen Beiträgen zur europäischen Meinungsfreiheitsbewegung. Ich habe die AfD informiert, und wir sind bereit, auf parlamentarischer Ebene aktiv zu werden – nicht nur in Deutschland, sondern auch im Europäischen Parlament.

Es ist an der Zeit, Europa wieder großartig zu machen. Danke, dass ihr mit uns steht.

Das ist Aaron, auch bekannt als Shlomo Finkelstein.

(Shlomo Finkelstein):

Sehr geehrter Herr Vizepräsident J.D. Vance, sehr geehrter Herr Präsident Donald Trump, sehr geehrter Herr Elon Musk und andere Freunde in Amerika, Deutschland und weltweit – dies ist eine Nachricht aus einem deutschen Gefängnis.

Mein Name ist Aaron. Ich bin ein rechter YouTuber, der in gewisser Weise mit der AfD verbunden ist. Ich habe Interviews mit Persönlichkeiten wie dem AfD-Politiker Björn Höcke, dem ehemaligen österreichischen Vizekanzler HC Strache und dem Pressesprecher von Trumps Wahlkampf 2016, Jason Miller, geführt.

Mit politischen YouTube-Videos habe ich im Alter von 19 Jahren begonnen. Jetzt bin ich 28 und Vater. Am 13. August 2024 wurde ich von meiner Freundin und meinem damals einjährigen Sohn getrennt.

Meine Freundin arbeitete unter der Woche, während ich mich um unseren Sohn kümmerte. Am Wochenende machte ich meine politische Show, während sie sich um ihn kümmerte. Wir lebten zusammen. Der Haftbefehl wurde während ihrer Schwangerschaft ausgestellt. Wäre ich damals freiwillig ins Gefängnis gegangen, hätte ich die Geburt meines Sohnes verpasst.

An jenem Augusttag letzten Jahres war ich mit meinem Sohn spazieren, als etwa 15 Zivilpolizisten und maskierte Beamte auf mich losstürzten, mir den Kinderwagen entrissen und mich überwältigten. Sie schrien: „Tu nichts Dummes! Denk an das Kind!“

Der Grund? Sieben Anklagen wegen „Hassrede“ – oder wie es das deutsche Gesetz nennt: Volksverhetzung. Eine davon führte allein zu sechs Monaten Haft. Das war die schwerste Anklage gegen mich. Mein schlimmstes „Verbrechen“ aus Sicht des deutschen Justizsystems.

Für Amerikaner mag das kaum zu glauben sein, deshalb liegen hier die Gerichtsdokumente vor. Mein „Verbrechen“ bestand darin, einige Sekunden des satirischen Liedes What Does the Black Say des amerikanischen Komikers Waka Waka Ali abzuspielen. Allein das führte zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe.

Außerdem wurde ein Clip von mir aus dem Zusammenhang gerissen, in dem ich mich über Linke lustig machte, die rechte Menschen als Nazis bezeichnen. Ich hatte zur Veranschaulichung ein historisches Bild von Goebbels gezeigt, auf dem er eine Hakenkreuzbinde trug – und wurde deshalb wegen der Verwendung extremistischer Symbole angeklagt.

Die meisten anderen Anklagepunkte betrafen mehrfache Szenen, in denen ich einen Koran verbrannte – als Statement für die Meinungsfreiheit nach den Morden von Charlie Hebdo 2015.

Schließlich wurde ich wegen „antisemitischer Hassrede“ angeklagt, weil ich mein Online-Avatar als stereotypisch jüdische Karikatur darstellte. Dazu eine kurze Erklärung: Mein Pseudonym „Shlomo Finkelstein“ gaben mir ursprünglich echte Neonazis, die sich über meine pro-israelische Haltung aufregten. Ich nahm diesen Spitznamen an und machte ihn zu etwas Positivem – quasi eine frühe Version des „Yes“-Memes.

Ich bin jetzt seit fast sieben Monaten in Haft. In dieser Zeit sind zwei wichtige Dinge passiert.

Erstens habe ich herausgefunden, welche wahnsinnigen Maßnahmen sie ergriffen haben, um mich zu fassen – und jetzt wollen sie, dass ich dafür bezahle.

Das Bundeskriminalamt (BKA), das normalerweise gegen Mörder, Menschenhändler oder Drogenbosse ermittelt, überwachte fünf meiner Familienmitglieder und engen Freunde über Monate hinweg. Sie hörten ihre Telefonate ab und lasen ihre Nachrichten – ohne Erfolg. Schließlich holten sie meine Bankdaten aus dem Bundesbankregister, was sonst nur bei Kapitalverbrechen geschieht.

Dann folgten mir Zivilbeamte und filmten mich, bevor sie sich entschieden, mich direkt vor meinem Kind zu verhaften. Sie hätten mich problemlos alleine festnehmen können – zum Beispiel, wenn ich jeden Abend vor dem Haus eine Zigarette rauchte. Aber sie wollten es vor den Augen meines Sohnes tun.

Jetzt verlangen sie über 10.000 € von mir – um meine eigene Fahndung zu bezahlen.

Die zweite große Sache: Am 15. Januar 2025 besuchte mich der deutsche Verfassungsschutz im Gefängnis. Einen Monat zuvor sah es plötzlich so aus, als könnte ich im Februar auf Bewährung freikommen.

Doch ich weigerte mich, mit ihnen zu sprechen – denn der Verfassungsschutz ist berüchtigt dafür, Oppositionelle zu erpressen, damit sie für die Regierung spionieren.

Kurz darauf erhielt ich einen neuen Strafbefehl wegen „Hassrede“. Der angebliche Verstoß: Ein Tweet aus dem Jahr 2023, in dem ich „Ahmed“ als stereotypisch arabischen Namen verwendete.

Das Timing ist verräterisch: Sechs Tage nach meiner Weigerung, mit dem Verfassungsschutz zu sprechen, war plötzlich ein neuer Fall gegen mich eröffnet worden – und verhinderte meine vorzeitige Freilassung.

Mein Sohn hat in meiner Abwesenheit laufen gelernt. Er lernt jetzt sprechen. Aber ein Wort kennt er noch nicht: Papa.

Meine letzte Gerichtsanhörung? Die junge Richterin sagte mir direkt, dass sie mich nie auf Bewährung freilassen werde. Sie glaubt nicht, dass ich „wirklich“ deradikalisieren will – weil ich immer noch ein Rechter bin.

Das ist die Realität in Deutschland.

Sehr geehrter Herr Vizepräsident J.D. Vance, Ihre Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat mir einen Funken Hoffnung gegeben. Hoffnung, dass der autoritäre Kurs meines Landes nicht unumkehrbar ist.

Ich glaube, ich spreche für eine schweigende Mehrheit der Deutschen, wenn ich sage: Danke.

Lasst uns Europa wieder großartig machen.