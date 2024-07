Er muss weiter draußen bleiben – das sagt Maximilian Krah zur neuen EU-Fraktion der AfD

in

Wie gestern bereits bekannt wurde, hat die AfD nun auch Partner für eine EU-Fraktion gewonnen. Sie soll den Namen “Europa Souveräner Nationen” (ESN) tragen. Die einzelnen Partner in der ESN Fraktion sind die Parteien Reconquête aus Frankreich, Konfederacja aus Polen, Wasraschdane (Wiedergeburt) aus Bulgarien, Se Acabó La Fiesta aus Spanien, SPD aus Tschechien, Republika aus der Slowakei, Mi Hazánk Mozgalom aus Ungarn und die People and Justice Union aus Litauen. Besonders umstrittene Parteimitglieder aus einigen Ländern mussten allerdings zuvor ihren Verzicht auf Mitgliedschaft in der Fraktion erklären.

Für den aus der AfD-Delegation ausgeschlossenen Maximilian Krah ändert sich nichts an seinem Status. Obwohl Marine Le Pen mit dem RN die ID-Fraktion verlassen und sich den Patrioten für Europa angeschlossen hat, hat die AfD-Spitze keine Veranlassung gesehen, ihn wieder vollauf zu beteiligen. Und das sagt der AfD-Politiker dazu:

Ich freue mich, dass mit der nun erfolgten Fraktionsgründung im Europäischen Parlament ein von mir seit Jahren vorbereitetes Projekt umgesetzt wird. Das ist ein wichtiger Baustein für die dringend notwendige Transformation der heutigen EU in ein zukunftsfähiges Europa. Die Bedeutung dieses Projektes ist viel größer als meine eigene Rolle; ich bin deshalb zufrieden und ohne jeden Groll. Maximilian Krah via X

Das Compact Magazin äußert sich kritisch zur Entscheidung der AfD-Bundesspitze und fordert die Rückkehr von Maximilian Krah.