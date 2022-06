©aleksandrlutcenko/123RF.COM

Die Lügenmedien melden, daß der Zusatzbeitrag für die Kranklenkasse um 0,3 % steigen soll.

Bei den Krankenkassen setzt sich der Beitrag aus dem allgemeinen Beitragssatz in Höhe von derzeit 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens und einem Zusatzbeitrag zusammen. Diesen kann jede Kasse für sich festlegen. Beide Beitragsteile werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt.

Bei einem Bruttolohn von 2.500 € sind die angekündigten Mehrkosten 3,75 € im Monat, dieselbe Summe zahlt noch einmal der Arbeitgeber. Es gibt für die Erhöhung mehrere Gründe. Einer ist die Einwanderung in die Sozialsysteme. Immer mehr Leute haben noch nur wenig eingezahlt und nehmen Leistungen in Anspruch. Für Asylbewerber erstattet der Steuerzahler den Krankenkassen den Aufwand. Spätestens wenn der Leistungsberechtigte einen Billigjob hat und eine große Familie belastet das die Kassen und damit die Beitragszahler. Auch die von wem auch immer eingebürgerten Clans, die sich regelmäßig die Fresse polieren, sind keine Erleichterung. Es mehren sich die Berichte von Stichverletzungen, gebrochenen Nasen, Köpfungen, Frakturen, Schußwechseln, Aufläufen vor und in Krankenhäusern usw. Der Phantasie von Störern sind kaum noch Grenzen gesetzt.

Daß die derzeitig am Ruder befindlichen Altparteien das in den Griff bekommen, glaube ich nicht. Erst wenn die AfD regieren wird, kann der Niedergang gestoppt werden. Bis dahin ist alles schon ziemlich runter. Höcke oder Weidel als Bundeskanzler wäre nicht schlecht.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Klarheit in allen Verhältnissen – ist dem Individuum sehr förderlich, wenn es sich auf sich selbst beschränken will; will es aber eingreifen in die bewegten Räder des Weltganges, glaubt es als ein Teil des Ganzen selbsttätig nach eigenen Ideen wirken, schaffen oder hemmen zu müssen, so geht es um so leichter zu Grunde.“ (Geh. Rath v. Goethe am 30.06.1824)