Dresden kaputt – Deutschland kaputt: Wann stürzt die nächste Brücke ein?

Dresden. Das konnte doch niemand ahnen. Diese Nacht stürzte ein Teil der Carolabrücke ein, der erst nächstes Jahr planmäßig saniert werden sollte. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen.

Das kann übrigens überall in Deutschland passieren, heißeste Anwärter sind die Skandalbrücken im Rhein-Main-Gebiet, z.B. die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden oder die Theodor-Heuß-Brücke in Mainz. In Koblenz werden gerade wichtige Brücken im Eiltempo saniert, dort befindet sich mit der “Inneren Führung” sozusagen das deutsche Pentagon.