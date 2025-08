Digitalgeld, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer

Nehmen wir mal den worst case an, daß diese drei apokalyptischen Reiter auf uns zukommen. Dann hat es keinen Zweck zu jammern, sondern vorbereitet zu sein.

Das Verstecken von größeren Vermögenswerten hat dann wenig Zweck, weil das System relativ geschlossen wäre. Sicher, es wird wie in der Zone wieder Leistungstausch geben, es wird auch blaue Kacheln wie den Dollar oder den Zloty geben. Aber wenn man zum Beispiel Geld für den Kauf einer Immobilie braucht, ein Auto kauft, welches zugelassen werden soll, oder in die Kaufhalle geht, nützt einem das nichts.

Man wird die Herkunft der Vermögenswerte nachweisen müssen, wenn man sie zum Kauf einsetzen will. Es hat keinen Wert mehr was zu versteckeln, es sei denn man wartet den Zerfall des Regimes ab. Zum Beispiel hatte Hitler 1939 und Roosevelt 1933 den Goldbesitz verboten. Man mußte im Westen bis 1957, in Amerika bis 1975 und im Osten bis 1990 warten, um versteckte Münzen wieder in den Kreislauf einzuspeisen. An dieser Stelle ein Hinweis: Es gab in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten auch ein Silberverbot.

Ich empfehle Immobilien, Wertsachen und Edelmetallmünzen vorzeitig zu vererben, alle zehn Jahre kann man den Freibetrag von 400.000 € ausnutzen. Nießbrauch kann man vereinbaren. Das hat zwar den Nachteil, daß das Finanzamt weiß was los ist, was eventuell bei der Vermögensbesteuerung auf die Füße fällt. Aber die Vermögensbesteuerung ist der kleinere Schaden. Es waren früher 0,5 % p.a., was man mit Aktien, Goldmünzen oder Immos locker erwirtschaften kann. Außerdem wird es vermutlich einen Freibetrag in Höhe des Werts einer selbstgenutzten Immobilie geben, damit nicht flächendeckend alles aufschreit.

Es ist auch gut möglich, daß sich Klingbeil, Dröge, Reichinek und Merz für Inflation statt Vermögensbesteuerung entscheiden. Mit Inflation rasiert man den Bürger viel schneller und gründlicher.

Es lohnt sich Kaufdokumente wie Rechnungen von teuren Gegenständen lange aufzubewahren, um die Herkunft nachweisen zu können. Wenn man nach dreißig Jahren einen Oldtimer, ein Grundstück, einen Krügerrand oder ein Gemälde verscherbeln will, sollte man noch den Kaufnachweis haben.

Unabhängig von diesen Hinweisen sollte man immer einen Fuß und ein Konto im Ausland haben, Mit Wohnkarte selbstverständlich. Um sich bei einem erneuten Staatsstreich unauffällig verdrücken zu können. Deutschland gehörte von 1914 bis 1990 nicht zu den Ländern, wo man mit den Bürgern pfleglich umging. Seit Kórona, Ballweg und den Bademänteln hat die Scheiße schon wieder angefangen zu dampfen.

Meine Oma gab mir auf den Weg: „Ehrlich währt am längsten.“ Wir haben grad wieder eine Prüfung durch das Finanzamt durch, wo uns schlußendlich was erstattet wurde. So schnell kommt der Fiskus nicht wieder.

Quelle: Prabelsblog