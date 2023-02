Worum es in der Ukraine wirklich geht, wird durch das „Verkaufen“ desselben Landes überaus deutlich. Ehemals gesichtslose, aber stets kümmernde Monopole treten nun beim Zerpflücken der Ukraine ins Rampenlicht: Monsanto, Vanguard und BlackRock. Zusammen kauften diese US-amerikanischen Firmen circa 17 Millionen Hektar im Osten und Süden der Ukraine. Das sind die Regionen mit dem bei weitem fruchtbarsten Boden, nicht nur innerhalb der Ukraine, sondern auf diesem Planeten.



Zurück zu Blackrock. Das Unternehmen gehört zu den Unternehmen die die Swing Trading Strategie sicher sehr gut verinnerlicht haben und dazu ausgetüftelte Analysen ihrer Trader verwenden. Ob es die richtige Entscheidung war BlackRock mehr oder minder mit der Verwaltung der Ukraine zu beauftragen, steht auf einem ganz anderen Blatt.

BlackRock verwaltet ein Kundenvermögen von rund 8 Billionen Dollar Kapital mehrerer Gesellschaften. Ein kurzer Größenvergleich dazu: die Ukraine erreichte im Jahr 2021 ein BIP von 0,2 Billionen Dollar, Tendenz kriegsbedingt fallend. BlackRock als Unternehmen ist das Ergebnis der Deregulierung des Finanz- und Wirtschaftssektors, die unter Bill Clinton eingeführt wurde. Ein Jahrzehnt später wurden diese Deregulierungsideen von Schröder und Fischer aufgegriffen und im Zuge von Hartz 4 mit umgesetzt. Die Banken spielen dabei kaum eine Rolle mehr, da führende Aktionäre in den Banken den Schwerpunkt setzten und untereinander miteinander verbunden sind.

Wenn es ums Geld geht sind demokratische Prozesse schnell am Ende

Auch über die Besitztümer von Landflächen wird nicht durch Volksabstimmungen, sondern eher durch Kriege oder Militäroperationen entschieden, wie auch über einen Ausverkauf unter dem Tisch. Letzteren hat die Clique des Kiewer Regimes rechtzeitig auf der Überholspur betrieben. Hört man Selenskyj zu, der als der neuer Churchill an Russlands Grenze gilt, dann wartet am Rande Europas das Paradies für Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit dem mehr als schwierigen Nachteil, dass Putin immer noch im Hinterhof steht und die großen Ziele der ukrainischen Regierung zerstören könnte.



Gemäß den vorläufigen Vereinbarungen, die Anfang des Jahres zwischen dem Staatschef und Larry Fink getroffen wurden, arbeitet das BlackRock-Team seit mehreren Monaten an einem Projekt zur Beratung der ukrainischen Regierung bei der Strukturierung der Wiederaufbaufonds des Landes. Selenskyj und Larry Fink kamen überein, sich in nächster Zeit auf die Koordinierung der Bemühungen aller potenziellen Investoren und Teilnehmer am Wiederaufbau des Landes zu konzentrieren und die Investitionen in die wichtigsten und wirkungsvollsten Sektoren der ukrainischen Wirtschaft zu lenken. Während des Gesprächs wurde betont, dass einige Führungskräfte von BlackRock planen, die Ukraine zu besuchen. Der Präsident dankte Larry Fink für die Arbeit des professionellen Teams, das BlackRock mit der Beratung bei der Strukturierung der Wiederaufbauprojekte beauftragt hat.

Die Selenskyj-Regierung sucht offenbar eine neue Rolle. Die Ukraine will nicht mehr nur Opfer und Bittsteller sein, sondern positioniert sich zunehmend als attraktives Ziel für Investoren und Anlegerinnen. Energie, Getreide- und Milchindustrie, ausgebildete Leute im IT-Sektor, die Privatisierung von Staatsbetrieben, – das Land will europäischer Produktionsstandort in Konkurrenz zu China werden. Das, was möglicherweise fehlen wird, sind die Bodenschätze der östlichen Oblaste, die Russland sicher nicht wieder abgeben wird.