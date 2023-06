Die lautesten USA-Kriegstrompeten “Bild” und “Welt” kriegen finanzielle Dämpfer reingesteckt

Montage / ai-generated

Kritiker sehen den Axel Springer-Konzern als lauteste Kriegstrompete gegen Russland an, gefolgt von den deutschen Staatsfunkern auf allen Kanälen. Die Rollen der beiden wundern nicht, denn Springer ist fast zur Hälfte im Eigentum der nordamerikanischen Finanztrusts KKR und CPPIB, welche wiederum in Aktien der Kriegsmaschinerie investiert sind und prächtig am Ukrainekrieg verdienen. Der deutsche Staatsfunk ist ein Konstrukt der Weltkriegssieger USA und Briten und die DNS blinder transatlantischer Gefolgschaft ist seit je Programm. Im Ergebnis reiten uns diese Adlaten immer tiefer in den Morast des erneuten Weltkrieges gegen Russland – unter dem Uraltspruch seit Tausenden Jahren, dass man sich und seine “Werte verteidigen” müsse.

Axel Springer muss kürzen und entlassen – so das Handelsblatt

Während die Staatsfunker für ihr in der Fläche unerwünschtes Inkassoprogramm den unverdienten Schutz aus Karlsruhe genießen und dreist in die Breite gehen, muss Springer dem Echo der Leserschaft wirtschaftlichen Respekt zollen und das lautet immer häufiger “Weg damit”. Entsprechend sinken die Auflagen und heute schafft die gedruckte “Bild” kaum noch ein Fünftel ihrer Spitzenauflage von 5 Millionen pro Tag und die Papier-“Welt” erscheint quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der 2-Meter Konzernriese Döpfner wird laut “Handelsblatt” von seinen US-Freunden gedrängt, die Gewinne zu steigern und das funktioniert nun mal nicht, wenn der früher freizügige Sex politisch korrekt aus dem Blatt verschwunden ist und man ein – aus besten Gründen – Kriegs-averses Volk erneut in Waffengänge Richtung Ukraine und Sibirien schicken will.

Hoffentlich wird mit dem Personalschwund auch das Springersche Kriegsgeschrei leiser

Der Beobachter sieht den Misserfolg der medialen US-Indoktrination mit Befriedigung, aber auch mit gewisser Skepsis: In die Ecke gedrängte Tiere beißen oft besonders. So muss man hoffen, kann aber nicht schlüssig erwarten, dass die Axel Springersche Kriegsbegeisterungs-Maschinerie ins Kotzen kommt.