Die geringe Energiedichte der Windkraft

Die Energiewende soll ganz Deutschland mit Erneuerbaren versorgen. „Völlig utopisch“, sagt der thüringische Diplom-Physiker Dieter Böhme. Selbst wenn Windräder immer Wind hätten, sei ihre Leistungsdichte so gering, daß man ganz Deutschland mit Windrädern zupflastern müsste, um die Energieversorgung zu sichern. Auch Solarenergie und Biomasse verfügten nur über eine geringe Leistungsdichte – also Leistung einer Energieform in Bezug auf den Flächenverbrauch.

Leider hat die Nationale Front kein Rezept gegen hohe Energiepreise und Energiearmut. Es braucht mutige Entscheidungen der Wähler, um das nachhaltig zu ändern: Die Lösung besteht in drei Buchstaben: AfD,

Ich habe Dieter Böhme bei mehreren parteiübergreifenden Geheimkonferenzen und Untergrundversammlungen persönlich kennen gelernt und immer wieder gestaunt, was er an Wissen unmittelbar präsent hat. Physiker müßte man sein…

Quelle: Prabelsblog