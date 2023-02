Der menschenverachtende linksgrüne Internetmob

Zum Tod der AfD-Politikers Bernd Grimmer kurz vor Weihnachten 2021 explodierten Spott und menschenverachtender Hass im Netz, vor allem auf Twitter, als zudem noch bekannt wurde, er sei an „Corona“ gestorben. Auch etliche Emails landeten in unserem Postkasten, die hier kaum zitierfähig sind.

Leute aus der Gemeinde, die den Regenbogen für ihre Agenda missbrauchen, versuchten den Tod auch international zu instrumentalisieren.

Twitter Screenshot

Am vergangenen Samstag starb die AfD-Politikerin Corinna Miazga an ihrer Krebserkrankung. Wieder zeigte die linksgrüne Twittergemeinde, auf welche Seite sie wirklich steht. Diese Sammlung von Hasstweets machte anschließend die Runde im Netz.

Was aber regelmäßig dem Fass den Boden ausschlägt, sind Kommentare und Emails aus dem Dunstkreis einer Heidelberger – nennen wir sie mal „Aktivistin“. Unter der falschen Identität „Daniel Doelfs“, abgeschickt von einer postheo-Adresse, tauchten die Hassreden, wütenden Beschimpfungen und Beleidigungen erstmals in Zusammenhang mit Berichterstattung über den Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann auf und erschienen dann immer wieder auch in anderen Blogs und Magazinen. Nach dem Tod des Impfkritikers Clemens Arvay schaffte es diese Nachricht irgendwie durch den Spamfilter.

Wir betonen es nochmals, der Absendername „Daniel Doelfs“ ist natürlich nicht authentisch, ebenso handelt es sich bei dem Emaildienst „postheo“ nicht um den grünen Anbieter „posteo“ ohne das H im Namen, sondern um eine billige Verschleierungsmethode, wie sie auch von Kinderschändern und anderen Kriminellen im Netz verwandt wird.

Wer weitere Geschädigte kennt, selber betroffen ist oder weitere Hinweise geben kann, melde sich bei redaktion@opposition24.com .