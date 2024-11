Der große Raketen-Bluff

in

Putin hat gesprochen! Und die Nachrichtenagentur TASS hat dazu die etwas holprige Übersetzung geliefert. Es gibt somit keinen Grund, an den gesprochenen Worten zu zweifeln. Aber Worte sind Worte und müssen nicht der Wahrheit entsprechen.

Alle Seiten waren offenbar früh genug „gewarnt“, dass da ein dickes Ding unterwegs sei, aber ohne atomaren Sprengkopf. Das war ganz schön nett von Putin, wo doch Joe Biden so vergesslich sein soll, dass er vielleicht nicht mehr schnell genug das Zahlenschloss an seinem Atomkoffer aufbekommen hätte. Böse Zungen behaupten, er hätte ihn sogar schon mit dem Laptop seines Sohnes vertauscht und den Zugangscode vergessen. Sind wir wirklich gerade am Atomkrieg vorbei geschrappt oder hat man uns einen Bären aufgebunden?