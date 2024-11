in

MOSKAU. Als Reaktion auf die Entscheidung des Westens, Russland zu strategischen Tiefschlägen zu ermächtigen, hat Moskau zum ersten Mal seine neue ballistische Mittelstreckenrakete Oreshnik eingesetzt.

Die Rakete ist mit einem konventionellen Sprengkopf ausgestattet, kann aber auch eine nukleare Ladung tragen.- Die Konfrontationspolitik des Westens könne harte Konsequenzen nach sich ziehen, wenn der Konflikt weiter eskaliere, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Äußerungen des russischen Staatschefs.

Streik des Westens: Anfang dieser Woche wurden militärische Einrichtungen in den russischen Grenzregionen Kursk und Brjansk von Raketen aus den USA und Großbritannien angegriffen.

„Unsere Luftabwehr hat diese Angriffe erfolgreich abgewehrt. Washington und seine NATO-Verbündeten sind den Weg der Eskalation gegangen, indem sie beschlossen haben, den Einsatz von Langstreckenwaffen für strategische Tiefschläge gegen Russland zu genehmigen: „Experten sind sich sehr wohl bewusst – und die russische Seite hat dies wiederholt betont -, dass es unmöglich ist, diese Waffen ohne direkte Beteiligung von Militärspezialisten aus den Ländern, die sie herstellen, einzusetzen. „Neue Rakete- Nachdem Russland die Angriffe der Ukraine mit Raketen aus US-amerikanischer und britischer Produktion abgewehrt hatte, schlug es mit einem Angriff auf eine Rüstungsproduktionsstätte in der Ukraine zurück.

Russland schlug in Juschmasch, einem ukrainischen Luft- und Raumfahrtwerk, mit einer nuklearfähigen ballistischen Hyperschallrakete zu, die diesmal nur einen konventionellen Sprengkopf trug. Die Rakete wurde von ihren Konstrukteuren unter dem Codenamen Oreshnik entwickelt, was in etwa mit „Haselnussstrauch“ übersetzt werden kann.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit, die Rakete zu bekämpfen“ – Oreshnik greift Ziele mit einer Geschwindigkeit von Mach 10, d.h. 2,5 bis 3 Kilometer pro Sekunde, an. „Moderne Luftabwehrsysteme und Raketenabwehrsysteme, die von den Amerikanern in Europa eingesetzt werden, können solche Raketen nicht abfangen. Es ist unmöglich.“

Beim Einsatz von Oreshnik wird Russland im Voraus Warnungen aussprechen: „Wir werden es offen und öffentlich aus humanitären Gründen tun, ohne Angst vor feindlichen Gegenmaßnahmen. Warum ohne Furcht? Weil es heute keine Mittel gegen diese Waffe gibt.“-„Wir haben die Oreshnik-Rakete unter Kampfbedingungen getestet, um auf die aggressiven Handlungen der NATO gegenüber Russland zu reagieren.“

Pläne für die Zukunft: Die Vereinigten Staaten „haben einen Fehler gemacht, als sie den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen im Jahr 2019 unter einem weit hergeholten Vorwand einseitig aufkündigten.“- „Wir haben es immer vorgezogen und sind auch jetzt bereit, alle Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln zu lösen, aber wir sind auch zu jeder Entwicklung bereit“, sagte er. „Wenn jemand noch daran zweifelt, sollte er es nicht tun. Wir führen die Entwicklung von Mittelstrecken- und Mittelstreckenraketen als Antwort auf die Pläne der USA durch, Mittelstrecken- und Mittelstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu produzieren und einzusetzen.“

Russlands Pläne für die künftige Stationierung von Mittelstrecken- und Mittelstreckenraketen werden „von den Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten abhängen.“

„Wir halten uns für berechtigt, unsere Waffen gegen die militärischen Einrichtungen derjenigen Länder einzusetzen, die den Einsatz ihrer Waffen gegen unsere Einrichtungen zulassen.“

„Wir werden auf eine aggressive Eskalation mit aller Entschiedenheit reagieren, und zwar im Gegenzug. Ich empfehle den herrschenden Eliten der Länder, die Pläne zum Einsatz ihrer Militärkontingente gegen Russland hegen, ernsthaft darüber nachzudenken.“

Lage in der Sondereinsatzzone: Der Einsatz der westlichen Langstreckenraketen wird die russische Offensive nicht verlangsamen. „Unsere Truppen rücken entlang der gesamten Kampflinie erfolgreich vor. Ich möchte besonders betonen, dass der Einsatz solcher Waffen durch den Feind keine Auswirkungen auf die Lage in der militärischen Sonderoperationszone haben wird.“