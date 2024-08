Das Schlachten beenden! Den Konsens brechen!

Der Untergang des römischen Katholizismus und des Glaubens begann, als die Bauernsöhne nicht mehr die Berufung verspürten Priester zu werden. Während das Studium der Theologie oft Gottlosigkeit, Häresie, Blasphemie und einen scharfen Skeptizismus zur Folge hat, manipulieren Freimaurer und Illuminaten im trauten Verein mit den globalen Konzernen, dem militärisch-industriellen Komplex, der UNO, dem WEF, der WHO und der EU die subalternen Massen des sogenannten „Werte-Westens“ mit einem woken Progressivismus, um ihre Politik der neokolonialen, spekulativen und profitorientierten Logik des Multikulturalismus durchzusetzen.

Dieser neue links-grüne Neo-Kolonialismus stellt die Bürger als zu belehrende Idioten dar, während die milliardenschwere Asyl- und Abschiebungsverhinderungs-Industrie mit Heerscharen von Winkeladvokaten und regierungsfinanzierten linksextremen NGOs längst nicht mehr vor Gewalt und Terror gegen die Subalternen zurückschreckt. Ihre kolonialistischen Angriffe – inklusive permanenter Desinformation, Fake News und offen Lügen – im Zuge der Umvolkung, des Großen Austauschs und der Landnahme durch ihre orientalisch-arabisch-afrikanische Klientel werden im Gegenteil immer gewalttätiger und mörderischer. Inzwischen ist jede Bundestags- oder Wahlkampfrede von Vertretern der Alt- und Kartellparteien ein Manifest der Kolonisierung Deutschlands und eine Bekräftigung seines Vasallenstatus, des Bevölkerungsaustauschs durch fremde Ethnien, die sich als Zombie-Parasiten auf unverschämte, illegale und kriminelle Weise unserer Heimat und unseres Sozialstaats bemächtigen.

Man raubt uns jedoch nicht nur unsere Heimat, und bereichert sich schamlos an unserem hart erarbeiteten Wohlstand, was bereits schlimm genug ist, man nimmt uns auch unsere kulturelle und nationale Identität, unsere Traditionen, unsere Individualität, Unabhängigkeit und Volkssubjektivität. Die von Geld- und Wirtschaftsinteressen geleiteten Globalisierungsagenturen führen im Auftrag der USA und des kollektiven Westens einen Wirtschaftskrieg gegen die europäischen Völker, denn die EU stand als politisches Kunstprodukt von Anfang an unter der Kontrolle der liberalen Linken und Globalisten. Seitdem hat sich die politische Landschaft radikal nach links verschoben, das Rechtssystem agiert immer repressiver gegen Oppositionelle und Nonkonformisten, die Medien wurden gleichgeschaltet und die Hochschulen mit links-grüner Ideologie infiziert.

Im Grunde ist inzwischen der gesamte Kulturbereich – Kunst, Film, Theater, Literatur, Musik, Malerei, Architektur – von woker Ideologie durchsetzt. Zwar sind Kunst und Kultur nicht demokratisch, die Kirche, die einmal ein Orden war, der auf Befehl und Gehorsam beruhte, per se nicht, doch gelten heute Personen, die zufällig ein paar Monate zusammenleben bereits als Familie, während das Recht auf Leben tagtäglich durch massenhafte Abtreibungen, die in der liberalen Demokratie inzwischen als Menschenrecht gelten, ad absurdum geführt wird. In Wahrheit finden hier unter dem Beifall und Jubel der woken Eliten die größten Massenausmordungen der Weltgeschichte statt, und dies an den Schwächsten und Wehrlosesten.

Tatsächlich sind die liberalen Demokratien des kollektiven Westens, ob in den USA, Kanada oder Europa, zu Despotien entartet, die an den Kommunismus und den National-Sozialismus erinnern. Sie isolieren die authentische Rechte als illegitim und nicht zum politischen Leben gehörend, die Ausgrenzung der systemkritischen Opposition hat Züge einer systematischen Ausschaltung und steht erst am Beginn einer katastrophischen Entwicklung, in der unsere Freiheit zentimeterweise verdampft. Wer von den politiko-medialen Richtlinien abweicht, wird sanktioniert, geächtet oder sogar verhaftet.

Das Ziel einer deindustrialisierten und multikulturalisierten BRD als Militärstützpunkt der USA und der endlosen kriegerischen Abenteuer ihrer Neocons, sichtbar geworden im Krieg zwischen Rußland und dem kollektiven Westens, der die Ukrainer als Kanonenfutter betrachtet, ist fast erreicht. Zwar rückt der ersehnte Regimewechsel in Rußland in immer weitere Ferne, weil die Russen sich vom Westen nicht in die nukleare Falle locken lassen, ebensowenig kann Rußland zerstört werden, aber die europäische Souveränität wurde von verantwortungslosen Regierungspolitikern einem Transatlantismus geopfert, der den Völkern Europas nur Schaden und Nachteile bringt, und sie im schlimmsten Fall einem Dritten Weltkrieg aussetzt.

Einmal mehr klopft die Wirklichkeit an die Tür einer ideologischen Uniformität, die mit echter Demokratie, also der Herrschaft des Volkes, schon längst nichts mehr zu tun hat, sondern stattdessen mit systematischer Zensur und Medienkontrolle ein Regime aufrecht erhält, das ungerührt zuschaut, wie Deutschland zu einem Hotspot des mörderischen Terrorismus und der Gewalt schwerkrimineller arabischer Clans verkommt und seine Bürger zu Schlachtopfern alimentierter und gehätschelter Islamisten freigegeben werden.

Das verlogene und armselige Betroffenheitsgequatsche der herrschenden Politiker, deren gewissen- und verantwortungslose Migrationspolitik die Wurzel allen Übels ist, ist dabei nichts weiter als eine Flucht vor der unschönen Realität. Tatsächlich leidet der westliche Liberalismus an einer schweren Geisteskrankheit aus Verblödung, Hypermoral und Primitiv-Dekadenz, die nun auch den autochthonen Staatsbürgern zwangsweise übergestülpt wird und sie leider auch zum großen Teil bereits ergriffen hat. Bei diesem Unternehmen arbeiten die sprichwörtlichen Parasiten aus dem alimentierten Kulturbetrieb, den Mainstream-Medien und Antifa-Sekten Hand in Hand mit westlichen Geheimdiensten zugunsten des globalen imperialistischen Wahnsinns.

Was können wir tun gegen die Schikanen, Zumutungen und Drangsalierungen dieser selbsternannten „Elite“. Sich zu wehren ist erstens der richtige Ansatz, zweitens erfrischend und drittens demoralisiert und deprimiert alles andere die eigenen Leute. Es geht jedoch dabei um Selbstbehauptung, nicht um geistige Selbstbefriedigung, um intellektuelle Glasperlenspiele und auch nicht um Erfolg oder Mißerfolg. Im Herbst 2015 hat sich beispielsweise Thor von Waldstein zum Widerstandsrecht nach Artikel 20 Grundgesetz adäquat geäußert. Daran sollten wir uns erinnern und uns nicht von der eigenen Machtlosigkeit und der Machtfülle, mit der der gesamte politiko-mediale Komplex ausgestattet ist, einschüchtern lassen. Wir wissen, daß sich dessen Ablösung nur im Zuge einer existentiellen Katastrophe vollziehen wird. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig als immer wieder die Wahrheit zu sagen, eine Aufklärung von rechts als Gegenpropaganda zu leisten und den mafiösen Konsens der Herrschenden zu brechen.