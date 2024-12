Das peinliche Wahlergebnis in Rumänien

in

Es ist so peinlich, daß die Kartellmedien die Berichterstattung verschleppen. Es ist superpeinlich, weil es vor allem eine Ohrfeige für das Merkelgewächs vdL ist. Die Rumänen haben wirklich andere Sorgen, als das Klima zu retten. Viele haben mit Ach und Krach ein gebrauchtes Auto aus dem Altgebiet der EU erworben und sind stinkig über das Verbrennerverbot. Ebenso ist die Luftsteuer den Rumänen und Ungarn unverständlich. Wie kann man sowas machen? Auch die ganze Bürokratie ist aus dem Ruder gelaufen. Das Lieferkettenwahnsinnsgesetz soll ja auch in Bukarest umgesetzt werden! Die Unterdrückung der Rumänen in der Ukraine ist nur das Sahnehäubchen auf der Frusttorte.

Den Regierungsparteien, die sich Brüssel gebeugt haben, sind viele Wähler weggelaufen.

Wahlergebnis % Gewinn / Verlust Exkommunisten PSD 22,0 – 7,0 Nationalliberale PNL 13,2 – 12,0 Ungarn RMDSZ 6,3 + 0,6 Regierung zusammen 41,5 – 18,4 Allianz für die Vereinigung der Rumänen AUR 18.0 + 8,9 Rette Rumänien USR 12,4 – 3,0 SOS 7,4 + 7,4 Partei der jungen Leute POT 6,5 + 6,5

Die EU-hörigen Parteien werden mit der USR noch eine Mehrheit zusammenzimmern können, die aber nicht stabil seine dürfte. Der Ausgang der Stichwahl zum Präsidentenamt in der kommenden Woche dürfte spannend werden. Die Regierungsparteien sind schon mal raus aus dem Rennen.

Quelle: Prabelsblog