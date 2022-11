Bürger protestieren gegen Wahlbetrug

Über 3 Millionen Brasilianer gingen am Tag der Republik, dem 15. November, auf die Straße, um für eine Annullierung der Wahl zu protestieren. Seit der Stichwahl am 30. Oktober in Brasilien protestieren täglich Millionen von Brasilianern auf den Straßen gegen Wahlbetrug und gegen den neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Doch auch in den USA kam es wieder zu Vorwürfen des Betruges bei den Midterm-Wahlen. Eine besondere Rolle spielt hier immer wieder die Mainstream-Presse, die entweder gar nicht oder nur einseitig berichten. Und das gilt ebenso für das Desaster bei der letzten Wahl in Berlin, die nun wiederholt werden muss.