Bayern: AfD meistbetroffen von politisch motivierter Gewalt

München. Repräsentanten der AfD sind in Bayern am häufigsten Opfer politisch motivierter Gewalt geworden. Das geht aus einer offiziellen Antwort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid hervor.

Demnach wurden im Jahr 2023 insgesamt 74 Fälle politisch motivierter Gewaltkriminalität gegen Amts- oder Mandatsträger sowie Parteimitglieder in Bayern registriert. In 21 Fällen richteten sich die Angriffe gezielt gegen Mitglieder der AfD, in zwei Fällen gegen Repräsentanten der Grünen. Weitere Parteien wurden nicht als Angriffsziel erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 83,78 %.

Für das Jahr 2024 weist das Bayerische Landeskriminalamt bislang 51 Fälle aus, von denen 47 bereits aufgeklärtwurden – eine Quote von 92,16 %. In elf Fällen waren erneut AfD-Mitglieder betroffen, in je einem Fall Mitglieder von CDU, CSU sowie einer „sonstigen Partei“. Auch hier wurden keine weiteren Parteien erfasst.

Die Zahlen stammen aus dem bundeseinheitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK). Seit 2019 können auch konkrete Parteien als sogenanntes „Unterangriffsziel“ erfasst werden. Bei Angriffen auf Amts- oder Mandatsträger wird jedoch nicht immer eine Partei zugeordnet, da sich manche Taten direkt gegen die Person oder ihr Amt richten.

Schmid: „AfD 32 Mal Ziel – alle anderen zusammen 4 Mal“

AfD-Abgeordneter Franz Schmid zeigt sich angesichts der Zahlen empört:

Erst vor ein paar Tagen veröffentlichten die Grünen im Landtag eine Auswertung von politischer motivierter Kriminalität in Bayern, die von mehreren Medien aufgegriffen wurde. Was in der Auswertung fehlte, die Frage danach, welche Partei am meisten von Gewalt betroffen ist. Laut polizeilicher Statistik wurden Mitglieder der AfD in Bayern in den vergangenen beiden Jahren 32 Mal zur Zielscheibe von gewalttätigen Angriffen! Alle anderen im Bundestag und Landtag vertrenenen Parteien waren zusammen 4 Mal betroffen.

Schmid macht insbesondere die Antifa und deren Unterstützerstrukturen für die Angriffe verantwortlich:

Der Antifa und ihren Hintermännern, die ich vor allem für Attacken auf uns verantwortlich mache, gehören endlich der Stecker gezogen, vor allem das Steuergeld gestrichen!

Quelle: Bayerischer Landtag, Plenaranfrage von MdL Franz Schmid, Antwort von Innenminister Joachim Herrmann vom 20. Kalenderwoche 2025.