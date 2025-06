Autsch! Patrioten jubeln, weil Polen Deutschlandhasser wählt

Dummheit kennt weder Grenzen noch Frontlinien. Weil Trump, Putin oder Orban eine scheinkonservative Agenda vertreten und sich gegen den woken Irrsinn in ihren Ländern stellen, vertreten sie noch lange keine deutschen Interessen. Es gibt bestenfalls Schnittmengen mit der AfD, derer sie sich gerne bedienen. Trump hatte seinerzeit Merkel das Fracking-Gas aufgedrängt und rühmte sich jüngst, die Sprengung von Nordstream II ginge eigentlich auf sein Konto. So redet kein Freund, sondern ein ausgemachter Narzisst und Psychopath. Putin ließ am diesjährigen „Tag des Siegs“ gar eine Kopie des Reichstags aufbauen, was ist denn daran misszuverstehen, dass sich Russland nicht als Befreier, sondern als Sieger über „Nazi-Deutschland“ betrachtet und Putin niemals müde wird, den Schuldkult zu bedienen, wann immer es passt?

Und nun zu Polen. Der übersteigerte polnische Nationalismus ist in Gestalt eines ehemaligen Türstehers und Preisboxers zurückgekehrt. Weil der parteilose Nawrocki für die „konservative“ PiS-Partei angetreten ist, jubeln hiesige Patrioten über seinen Sieg, als wäre Alice Weidel zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Die PiS steht in Polen der EU genauso vermeintlich kritisch wie Orbans Fidesz gegenüber – aber nur, wenn es um Grenzsicherung und Aufnahme von Flüchtlingen geht. Mit Euros haben sie keine Probleme, denn Geld stinkt nicht, besonders wenn die Deutschen zahlen. Und Polen will jetzt wieder mehr, denn Nawrocki gehört zu denen, die satte 1,3 Billionen US-Dollar Reparationen fordern, aber nicht im Traum daran denken, die Ostgebiete zurück zu geben. Herzlichen Glückwunsch!

Pardon, kleiner Nachklapp: Genauso dumm ist das hier. Wie war das mit der Meinungsfreiheit?