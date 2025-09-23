Antifa-Verbot: USA zurück in die McCarthy-Ära?

US-Präsident Donald Trump hat die Antifa per Dekret als „inländische Terrororganisation“ eingestuft. Nach dem Mord an Charlie Kirk am 10. September in Utah ordnete er Ermittlungen gegen Gewalttäter und deren Unterstützer an, um politische Stabilität zu sichern. Linke Gewalt muss bekämpft werden – da stimmen wir zu –, doch geht diese Regelung nicht zu weit? Sie erinnert an die McCarthy-Ära, als Hexenjagden auf vermeintliche Kommunisten die Freiheitsrechte massiv aushöhlten, denen auch Unschuldige zum Opfer fielen.

Die Antifa, eine dezentrale Bewegung ohne feste Strukturen, wie schon ein Kongressbericht 2020 festhielt, wird nun mit weitreichenden Überwachungsbefugnissen belegt – Finanzströme und Bewegungen sollen verfolgt werden.Trumps Stabschef Miller betont: „Jemand muss bezahlen“ – ein Echo jener harten Linie, die an Roy Cohn erinnert, McCarthys rechte Hand und über Jahre Trumps Anwalt und Mentor, der ihm beibrachte, niemals nachzugeben und stets anzugreifen. Ist das der richtige Weg?