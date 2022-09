Anti-Rassismus Volksbegehren „Black Voices“ gescheitert

Österreich: Dumm gelaufen. Während für die wirklichen Probleme genügend Unterzeichner zusammen kamen, ist die Initiative „Black Voices“ gescheitert. Damit ein Volksbegehren im Nationalrat in Behandlung genommen werden muss, ist eine Anzahl von mindestens 100.000 Unterschriften erforderlich, teilte das Innenministerium gestern mit. Das Ergebnis spricht für sich:

Volksbegehren „Black Voices“

• Zahl der Unterstützungserklärungen: 44.655

• Zahl der Eintragungen: 54.726

• Gesamtergebnis (Unterstützungserklärungen + Eintragungen): 99.381

Knapp vorbei ist auch daneben. Da muss wohl noch ein wenig Aufklärungsarbeit geleistet werden. Die „Black Voices“ haben dafür extra ein Buch geschrieben.

Trotz aller Bemühungen und tatkräftiger Unterstützung des Burgtheaters ist da noch viel zu tun, damit die Österreicher endlich erkennen, wie rassistisch sie sind. Darum auch die völlig verständliche Forderung für die Bildung:

Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung für Rassismus sowie die Reflexion über Privilegien unter Mitwirkung außerschulischer Anti-Rassismus-Einrichtungen und -expert*innen, verpflichtend in den Unterricht integrieren, etwa in Form von Workshops. Außerdem soll das Unterrichtsprinzip “Post-Kolonialismus” in Österreich eingeführt werden.