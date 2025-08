AfD im Visier: Während die Einheitsparteien Millionen kassieren, inszeniert LobbyControl Musk als Gefahr

Während LobbyControl mit erhobenem Zeigefinger auf die AfD zielt, kassieren die sogenannten „demokratischen Parteien“ still und leise Spendensummen in Millionenhöhe. Eine Auswertung der Bundestagsverwaltung zeigt: Die Einheitsparteien greifen noch immer am tiefsten in die Taschen der Superreichen.

Wer kassierte wie viel? Die offiziellen Großspenden 2025:

CDU : 2.140.000 €

: 2.140.000 € FDP : 1.558.000 €

: 1.558.000 € Grüne : 1.225.000 €

: 1.225.000 € SPD : 612.000 €

: 612.000 € AfD : 435.000 €

: 435.000 € Freie Wähler : 195.000 €

: 195.000 € Linke: 100.000 €

Doch das interessiert LobbyControl herzlich wenig. Die NGO hat nur ein Feindbild: die AfD – und diesmal trifft es sogar Elon Musk, obwohl der gar kein Geld gespendet hat. Ein Interview mit Alice Weidel und ein paar Social-Media-Posts reichen laut LobbyControl aus, um von einer illegalen Wahlkampfspende aus dem Nicht-EU-Ausland zu sprechen.

Der Vorwurf: Weil Musks Plattform „X“ angeblich die Inhalte zugunsten der AfD algorithmisch bevorzugt habe, handele es sich um eine geldwerte Zuwendung – und damit um eine Spende. Dass „X“ eine öffentliche Plattform ist und alle Parteien dort Inhalte veröffentlichen können? Geschenkt. Dass ARD und ZDF seit Jahrzehnten Wahlwerbung für SPD, Grüne und CDU machen? Kein Thema für LobbyControl.

Doppelmoral in Reinkultur

Statt die wahren Großspender-Netzwerke rund um Konzerne, Banken und Lobbygruppen zu beleuchten, haut LobbyControl auf den politischen Außenseiter ein. Dass CDU und FDP die größten Summen kassierten? Kein Aufschrei. Dass dubiose Spenden auch bei SPD, Grünen und Linken kaum untersucht werden? Kein Skandal.

Doch wehe, es geht um die AfD. Dann wird jedes Interview, jeder Like, jeder Algorithmus-Klick zur staatsgefährdenden Aktion hochstilisiert. Die Wahrheit ist: Die AfD erhielt laut offiziellen Zahlen nicht einmal ein Fünftel der Großspenden, die an die CDU gingen. Trotzdem gilt sie als Hauptproblem.

Demokratie oder Schutzwall für Altparteien?

LobbyControl fordert sogar einen Spenden-Deckel von 50.000 Euro pro Jahr, angeblich um Fairness zu sichern. Doch in Wahrheit wäre das ein Schutzmechanismus – nicht gegen Spenden, sondern gegen neue politische Kräfte. Die etablierten Parteien könnten weiter über ihre milliardenschweren Netzwerke, Ministerien und Medien Einfluss nehmen – während oppositionelle Stimmen finanziell kaltgestellt würden.



Quellen: LobbyControl – Policy Paper, 29.07.2025 & Parteispenden: So viel kassierten die Einheitsparteien ein