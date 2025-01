Parteispenden: So viel kassierten die Einheitsparteien ein

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas informierte in einer Unterrichtung (20/14487) über 24 Parteispenden, die im Einzelfall die Höhe von 35.000 Euro übersteigen. Neun Spenden gingen an die CDU, acht an die FDP, drei an die SPD und je eine an Bündnis 90/Die Grünen, die CSU, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und an Volt Deutschland. Volt Deutschland erhielt am 15. November 2024 mit einer Million Euro die höchste Einzelspende von Thadaeus Friedemann Otto aus Goslar. Die AfD ist nicht vertreten.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

100.000,00 Euro von der Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 27.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit

50.000,00 Euro von der Horizontwerke GmbH, Scheffelstraße 34, 79102 Freiburg im Breisgau. Eingang der Spende: 11.11.2024. Eingang der Anzeige: 15.11.2024.

CDU

50.000,00 Euro von der Geschwister Oetker Beteiligungen KG, Gehrenberg 2, 33602 Bielefeld. Eingang der Spende: 05.11.2024. Eingang der Anzeige: 05.11.2024.

160.000,00 Euro von der Aquila Capital Holding GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. Eingang der Spende: 09.11.2024. Eingang der Anzeige: 11.11.2024.

100.000,00 Euro von Andreas Lapp, Rosentalstraße 56, 70563 Stuttgart. Eingang der Spende: 13.11.2024. Eingang der Anzeige: 15.11.2024.

300.000,00 Euro von Stephan Schambach, Am Zirkus 18, 10117 Berlin. Eingang der Spende: 14.11.2024. Eingang der Anzeige: 15.11.2024.

50.000,00 Euro von Philipp Graf Schack von Wittenau, Citadellstraße 23, 40213 Düsseldorf. Eingang der Spende: 14.11.2024. Eingang der Anzeige: 18.11.2024.

75.000,00 Euro von der August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin. Eingang der Spende: 20.11.2024. Eingang der Anzeige: 20.11.2024.

200.000,00 Euro von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg. Eingang der Spende: 19.11.2024. Eingang der Anzeige: 20.11.2024.

60.000,00 Euro vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e.V., Uerdinger Straße 58 – 62, 40474 Düsseldorf. Eingang der Spende: 22.11.2024. Eingang der Anzeige: 25.11.2024.

300.000,00 Euro von der Deutschen Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 28.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

CSU

100.000,00 Euro von der Deutschen Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 27.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

FDP

200.000,00 Euro von der Deutschen Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 11.11.2024. Eingang der Anzeige: 12.11.2024.

40.000,00 Euro von Dirk Ahlers, Theodorstr. 42-90/4, 22761 Hamburg. Eingang der Spende: 13.11.2024. Eingang der Anzeige: 14.11.2024.

50.000,00 Euro von der Göpel Vermögensverwaltung, Wächterstraße 15, 04107 Leipzig. Eingang der Spende: 14.11.2024. Eingang der Anzeige: 15.11.2024.

50.000,00 Euro von Hans-Peter Stihl, Silcherstr. 33, 71686 Remseck. Eingang der Spende: 21.11.2024. Eingang der Anzeige: 22.11.2024.

40.000,00 Euro von der Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, 66424 Homburg. Eingang der Spende: 22.11.2024. Eingang der Anzeige: 27.11.2024.

100.000,00 Euro von der Deutschen Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 27.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

100.000,00 Euro von Harald Link, 135 Soi Polo Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand. Eingang der Spende: 27.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

50.000,00 Euro von Nico Mader, Argonnenstr. 22, 70374 Stuttgart. Eingang der Spende: 28.11.2024. Eingang der Anzeige: 29.11.2024.

SPD

60.000,00 Euro von der Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, 66424 Homburg. Eingang der Spende: 15.11.2024. Eingang der Anzeige: 15.11.2024.

60.000,00 Euro von der HC Hagemann GmbH & Co. KG, Blohmstraße 18, 21079 Hamburg. Eingang der Spende: 05.11.2024. Eingang der Anzeige: 25.11.2024.

100.000,00 Euro von der Deutschen Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main. Eingang der Spende: 27.11.2024. Eingang der Anzeige: 28.11.2024.

Volt Deutschland

1.000.000,00 Euro von Thadaeus Friedemann Otto, Dr. Nieper-Strasse 7, 38640 Goslar. Eingang der Spende: 15.11.2024. Eingang der Anzeige: 18.11.2024.