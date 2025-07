Friedrich Merz hat gestern die Wahrheit gesagt. Ein knappes JA! Es hat wieder einige Zauderer wachgerüttelt und ihnen die Augen geöffnet. Einige Austritte wird es geben, ganz besonders wenn am Freitag die umstrittene Juristin Frauke Brosius-Gersdorf mit Zustimmung der Union zur Verfassungsrichterin gewählt wird. Rücktritte von Merz oder Spahn sind dagegen nicht zu erwarten. Und erst recht keine juristische Aufarbeitung der zahlreichen Skandale an deren Ende man zahlreiche Handschellen klicken hören möchte. Das abgrundtief Böse hat unser Land im Griff und es wird seinen Zerstörungskurs fortsetzen.

Familien sollen bereit sein, mindestens ein Kind für den kommenden Krieg zu opfern, so wird im Zwangsfunk gepredigt. Die Spielzeughersteller rüsten auf und bringen lange als pädagogisch nicht wertvoll verpöntes Kriegsspielzeug zurück in die Kinderzimmer. Die Bundeswehr wirbt um die Jüngsten, denen durch den wirtschaftlichen Niedergang und die zunehmende Automation bald kaum noch andere Berufswege offen stehen. Das Böse hat Methode und das Gute daran ist, dass es immer sichtbarer wird. Nicht für alle, aber für jeden, dessen Herz noch nicht zu Stein geworden ist.

In den USA dämmert es auch dem ein oder anderen, dass Donald Trump nicht der ist, für den man ihn gehalten hat. Dabei sind die Zeichen nicht zu übersehen. Hollywood bringt es immer und immer wieder auf die Leinwand, worum es geht. Satanische Umkehr:

Das Böse ist gut

