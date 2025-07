Abtreibung: Beatrix von Storch stellt Merz bloß

Mit einem schlichten „JA“ hat CDU-Chef Friedrich Merz eine politische Lawine losgetreten. Laut einem aktuellen X-Post von Beatrix von Storch stellt sich Merz nun faktisch hinter eine Legalisierung von Abtreibungen bis zum neunten Monat – ein Tabubruch, der selbst unter linken Ampelregierungen nicht Realität wurde. In der Frage ging es um die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht. Sie hatte während der Pandemie für eine Impfpflicht plädiert und vertritt die Ansicht, dass es straffrei möglich sein sollte, ungeborene Kinder bis zum Geburtstermin abzutreiben.

Die sogenannte „C-Linie“, also das christliche Fundament der CDU, ist damit endgültig Geschichte. Was früher als unantastbarer Grundwert galt, wird nun geopfert auf dem Altar der Anpassung. In der CDU gibt es offenbar keine rote Linie mehr – nur noch ein Strom nach links.