23. Februar 2025 vergeigt: Deutschland wählt die Zukunft ab!

Welches Schlafschafskopfwählervolk vergeigt sich in „ selbst gewählt (!) selbstverschuldeter Unmündigkeit“ höchst daselbst die einzigartige Chance (!) , sein Schicksal in freien (!) Wahlen noch einmal total zu drehen? Ist eine reale Wende um 180 Grad (also keine „Witzwende“ um 360 Grad!) wirklich zu viel verlangt? Wahrlich – nicht umsonst heißt es: „Über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland die Welt.“

Hat doch in einer „historischen Schicksalswahl“ nun tatsächlich eine quantitative „absolute Mehrheit“ (!) der deutschen Schlafschafskopfwähler sich ihre eigene Zukunft verbaut!

Da als eindeutiges Ergebnis der Bundestagswahl eine AfD-geführte Bundesregierung in näherer Zukunft mehrheitlich abgelehnt wurde, wurde ebenso das Sofortprogramm eines von dieser einzigen authentischen parlamentarischen Oppositionspartei vorgestellten „Zukunftsplanes für Deutschland für die ersten hundert Regierungstage“ mehrheitlich abgelehnt.

Also wird es auch in naher Zukunft keine „ersten hundert Tage“ geben, in denen eine entsprechend AfD-geführte neue Bundesregierung eine grundsätzliche Politikwende einleiten und somit die vordergründig dringendsten Probleme unseres weiter in den Abgrund driftenden Landes auch nur ansatzweise zu Lösungsansätzen wird bringen können.

Nein! Wieder werden wir warten müssen – eine ganze Legislaturperiode oder bis zu abermals vorgezogenen Neuwahlen! Wieder werden WIR ALLE ZUSAMMEN wertvolle Zeit verlieren und untätig beobachten können, wie unser ehemals schönes Deutschland restlos vor die Hunde gehen wird!

„Zukunftsplan für Deutschland“: Die zehn wichtigen Angelpunkte des AfD-Sofortprogrammes für die ersten hundert Regierungstage sehen vor:

01. Die Grenzen endlich schützen.

02. Keinerlei Geldleistungen für Asylbewerber mehr.

03. Das Asylrecht verschärfen.

04. Unsere Staatsbürgerschaft nicht länger verschenken.

05. Arbeit muss sich wieder lohnen.

06. Aufschwung für alle statt grüner Verbote.

07. Die Steuern für Bürger & Unternehmen senken.

08. Schluss mit unsinniger Bürokratie.

09. Energie muss wieder günstig werden.

10. Die Meinungsfreiheit verteidigen.

Diese zehn wichtigen Angelpunkte des AfD-Sofortprogrammes für die ersten hundert Regierungstage sollten das Fundament für einen „Zukunftsplan für Deutschland“ legen.

… oder bis zur FINIS GERMANIAE …

Nero Redivivus am Wahlabend, Sonntag, den 23. Februar 2025