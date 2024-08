Die meistgewetteten deutschen Boxer aller Zeiten

Deutschland ist ein Boxsportland, keine Frage. Nicht erst seit dem legendären Max Schmeling ist Boxen hierzulande beliebt. Doch der Athlet Schmeling hat den Sport in neue Sphären gehoben. Daher überrascht es nicht, dass viele Menschen gerne auf diesen noblen und intensiven Sport wetten. Und das, obwohl manche Partien schon nach Sekunden zu Ende sind. Doch wer sind – neben Schmeling – die größten Boxer, auf die in der Geschichte am meisten gewettet wurde? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die deutschen Boxer, die im Laufe ihrer Karriere für die wichtigsten Wetten gesorgt haben.

Max Schmeling: Das ikonische Schwergewicht

Max Schmeling ist der berühmteste deutsche Boxer. Geboren wurde er im Jahr 1905. Zwei Jahrzehnte machte der Berliner im Boxsport Karriere. Er war berühmt in einer Zeit, in der man in Deutschland eigentlich über ganz andere Dinge nachdenken musste. Legendär ist bis heute sein Weltmeistertitel im Schwergewicht, den er im Jahr 1930 gegen Jack Sharkey holte. Auf diesem Platz thront er noch immer: kein Deutscher stand seitdem in dieser Gewichtsklasse ganz oben.

Aber nicht nur in Deutschland war Schmeling bekannt. Auch in Übersee machte er sich einen Namen und sorgte gdafür, dass man wohlwollend auf einzelne Sportler aus Deutschland blickte, was in den späten 1930er- und frühen 1940er-Jahren nicht üblich war.

Besonders seine Duelle mit dem US-Amerikaner Joe Louis werden heute noch in Fachkreisen debattiert, denn der Deutsche war eigentlich der „Underdog”, nur um dann 1936 einen faszinierenden Sieg einzufahren, über den noch heute gefachsimpelt wird. Das Besondere dabei: Schmelings Erbe als Symbol des deutschen Boxsports und seine legendäre Rivalität mit Louis sorgten dafür, dass seine Kämpfe stets im Mittelpunkt des Interesses der Wettkunden standen.

Henry Maske: Der Gentleman des Boxsports

Henry Maske ist vielen eher geläufig als der “Gentleman“. Nach Max Schmeling ist er sicherlich die Nummer 2 auf der Liste der größten deutschen Boxstars. Mitte der 1990er-Jahre hatte der resolute Boxer im Halbschwergewicht seine beste Zeit, als er 1993 den IBF-Titel gewinnen konnte und ihn danach stolze zehn Mal verteidigte. Bis heute können nur wenige Boxer auf so einen Erfolg zurückblicken.

Da sein Stern auch genau zu dem Zeitpunkt aufging, als der Boxsport im TV immer beliebter wurde, war es kein Wunder, dass er zu einem der ersten Popstars des Profisports wurde und auch über die Szene hinaus für Furore sorgte. Mit seinem entspannten und nachdenklichen Auftreten wusste Maske, zu überzeugen. In den Nullerjahren gelang ihm nochmal ein. Kurzum: die Wettfreunde hatten für ihre Boxen Wetten hier ihren Posterboy gefunden.

Arthur Abraham: Das armenische Löwenherz

Arthur Abraham, in Armenien geboren, hat sich als Einwanderer in Deutschland mit dem Profiboxen ein kleines Denkmal aufgebaut, das ebenfalls weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Ganz anders als Maske, der ruhig und gesonnen gekämpft hat, machte Abraham sein aggressiver Stil und seine kraftvollen Schläge zum Liebling der Fans.

Genau wie Maske konnte Abraham seinen IBF-Titel beeindruckende zehn Mal verteidigen, in der Mittelgewichtsklasse. Und da seine Kämpfe stets intensiv und voller Power waren, überrascht es nicht dass ihn die Wettanbieter zu Füßen lagen. Seine berüchtigte Teilnahme am Super Six World Boxing Classic, einem Turnier mit den besten Supermittelgewichtlern der Welt, sorgte für rege Wetttätigkeit. Abrahams Kämpfe gegen Carl Froch, Andre Dirrell und Andre Ward waren aufgrund der hohen Einsätze und des hohen Niveaus der Konkurrenz bei den Wettanbietern extra heiß begehrt.

Wladimir Klitschko: Das dominierende Schwergewicht

Der in der Ukraine geborene Wladimir Klitschko verbrachte den Großteil seiner Karriere mit Kämpfen in Deutschland. Heute als Politiker bekannt, begeisterte er früher mit seinem Bruder Vitali jahrelang die Fans des Ringkampfes. Auch im Show-TVs unterhielt er die Zuschauer. Er war schon immer ein echter Star. Klitschkos methodische und hochtechnische Herangehensweise an das Boxen, kombiniert mit seiner unfassbaren Reichweite und Kraft, machte ihn zu einem der erfolgreichsten Schwergewichtler aller Zeiten.



Er hielt gleichzeitig WBA-, IBF- und WBO-Titel und verteidigte sie viele Male. Die hohen Einsätze bei seinen Titelverteidigungen zogen die Wettenden oft an, insbesondere bei Kämpfen gegen andere Top-Schwergewichtler wie David Haye und Tyson Fury. Der letztgenannte Kampf, bei dem Klitschko seinen Titel verlor, war übrigens einer der Kämpfe mit den höchsten Wetteinsätzen der Geschichte.

Fazit

Der deutsche Boxsport hat enorm spannende Persönlichkeiten hervorgebracht, deren Karrieren sowohl von sportlichem Erfolg als auch von großem Wettinteresse geprägt waren. Wurde der Boxsport zu Beginn nur von wenigen wahrgenommen, ist das Interesse seit der Jahrtausendwende rasant gewachsen, was auch beim Thema Sportwette für Furore sorgt.