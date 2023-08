“20 Jahre Duo Poetico Musicale – Best Of” mit Christoph Riedlberger, Flöte – Minako Schneegass, Klavier 

Liebe Freundinnen und Freunde des “DPM”,

das Duo Poetico Musicale (DPM) spielt wieder!

Wir freuen uns sehr, unsere Leidenschaft zur Musik wieder mit unserem treuen Publikum teilen zu können. Gleichzeitig laden wir Euch auch dazu ein, mit uns unser zwanzigjähriges Bühnenjubiläum zu feiern!

Hierzu haben wir uns ein ganz spezielles Programm einfallen lassen: Musik, die uns besonders ans Herz gewachsen ist, aber auch Neu-Entdeckungen und eigene Bearbeitungen.

Durch die Epochen und Genres präsentieren wir einen bunten Reigen hochemotionaler Melodien für Flöte und Klavier: Verdi, Chopin, Piazzolla, Bragato, Schubert, Sakamoto, Hisaishi, Mouquet und Monti werden Euch in die Welt von “Pan” und “Nausicaä” entführen und am Sonntag, den 27. August 2023, um 17.00 Uhr MESZ, in der Heilig-Geist-Kirche in Delmenhorst-Deichhorst das Versprechen für ein aufregendes Konzerterlebnis einlösen!

Wir freuen uns auf Euch!

Mit ganz herzlichen Grüßen vom

DPM —

am Sonntag, den 27. August 2023, um 17.00 Uhr MESZ in der Heilig-Geist-Kirche in Delmenhorst-Deichhorst