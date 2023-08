Zwischen Großspurigkeit und Unfähigkeit: Der Flugbetrieb ist ein Abbild der Regierung

Schon wieder kommen die Pannenjets der Bundesregierung nicht verlässlich in die Luft. In Fortsetzung der Serie fuhren auf dem Weg nach Australien und Umgebung offenbar Wölbklappen einseitig nicht ein – ein beachtliches Gefahrenmoment. Mit dieser Komplikation zu rechnen braucht ein Pilot ebenso wenig wie ein Autofahrer mit dem Weglaufen eines Vorderrades. Beim zweiten Startversuch kam die Maschine nicht auf Höhe und musste – nach einer weiteren gigantischen Umweltverschmutzung durch 80 Tonnen abgelassenes Kerosin – wieder nach Abu Dhabi zurück.



Der Kapitän soll erklärt haben, eine vergleichbare Pannenserie noch nie erlebt zu haben – mit dieser Regierung ist es ganz genau so

Dass man in der Berliner Blase weder ein simples Flughafengebäude (BER) hinstellen, noch einen kleinen Flugbetrieb in militärischer Eigenregie betreiben kann, ist pathognomonisch, vulgo krankheitsbezeichnend. Es ist die dauerhafte Pest am Stiefel des Fußballers, der einfach nichts trifft. Dass Baerbrock sich wiederholt in das Flugzeug setzte, dürfte einer ihrer angeblich typischen Eigenschaften zuzuschreiben sein: Unwissenheit oder Penetranz, vielleicht in Kombination. Die Bereitschaft zum erneuten Mitflug, die die restliche Corona (lat. = Umgebung) aufbrachte, gebietet Respekt oder Mitleid mit den Opportunisten – je nach Sichtweise.

Leider führen wir mit der Altparteientruppe einen ständig neu – und gegen die Mehrheitsmeinung -befeuerten Krieg gegen eine Atommacht, obschon der Verteidigungsminister unsere Selbstverteidigung für Null erklärt hat. Die Berliner Blase führt die Wirtschaft in den Ruin und glaubt, sie sei lediglich “untertrainiert”. Auf scheiternden Weltreisen lernt man nichts dazu. Ein charmanter Aspekt bleibt: Der Kapitän soll bezweifelt haben, ob der Regierungsjet überhaupt werde nach Deutschland zurückfliegen können. Wenn sich die Außenministerin dem Verbleib anschließen würde, wäre die Reise nicht vergebens gewesen.