AfD-Stadträtin vergleicht Partei mit der NSDAP

Die AfD-Stadträtin in Bad Kissingen, Freia Lippold-Eggen, hat das Vorgehen der AfD mit dem der NSDAP im Jahr 1933 verglichen und ihren Austritt aus der Partei angekündigt. Im Interview mit der „Saale-Zeitung“ aus Bad Kissingen sagte sie: „Um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie – jener Demokratie, die sie abschaffen wollen.“ Es funktioniere wie 1933, als die NSDAP erstarkt sei. „Ich muss es so deutlich sagen, denn: Wer schweigt, stimmt zu.“

Die Altmedien verbreiten die frohe Kunde in Gleichschritt und Wortlaut. Dann muss es ja stimmen. Außerdem, wenn das so weiterginge mit der AfD, müsse sie selbstverständlich verboten werden, sprach das U-Boot und tauchte wieder ab, blub, blub.