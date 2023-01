Warnung: Frei laufender Messerstecher im Rhein Lahn Kreis

Symbolbild „Regionalbahn“

Nassau. Am Donnerstag ereignete wieder ein Vorfall in einer Regionalbahn, bei dem zum Glück niemand verletzt worden ist. Doch der Tatverdächtige befindet sich offenbar noch immer auf freiem Fuß. Seien Sie also vorsichtig.

Die Bundespolizei Trier fahndet nach dem Unbekannten und sucht Zeugen:

Ein Reisender (Mitte 30, rotes Hemd, weiße Hose) hat nach einer verbalen Auseinandersetzung die Zugbegleiterin mit einem Messer bedroht. Anschließend verließ er am Bahnhof Nassau den Zug in Richtung Stadtgebiet.

Zeugen des Vorfalls sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 0651 – 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.