Unbekannter Vollbartmann belästigt 86-jährige Seniorin

Nicht einmal hochbetagte Frauen sind am helllichten Tag noch sicher. Die Täter dringen immer weiter bis in die ländlichen Räume vor. In diesem Fall ist das Opfer noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen.

Bodman-Ludwigshafen. Ein unbekannter Mann hat eine Seniorin am Sonntagabend auf dem Blütenweg sexuell belästigt. Gegen 19.45 Uhr lief die 86-Jährige auf dem Feldweg in Richtung Sipplingen, als sie ein unbekannter Mann zunächst ansprach. Kurz darauf fasste er ihr plötzlich und unvermittelt an die Brust und das Gesäß. Nachdem die Frau daraufhin laut schrie, flüchtete der Mann.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 165-170 Zentimeter groß, hagere Statur, dunkler Vollbart. Bekleidet war er mit einer kurzen, schwarzen Hose, einem hellen T-Shirt und einer rot-grün-schwarz-weißen Schildmütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, denen der Mann aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07461/941-0 zu melden.