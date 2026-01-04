Stromausfall in Berlin: Bundeswehr soll helfen

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin hat die Landesregierung die Großschadenslage ausgerufen. Nun sollen auch externe Kräfte unterstützen – darunter die Bundeswehr. Ziel sei es, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen.

Zudem bittet der Staatsschutz um Mithilfe bei der Suche nach den Terroristen, die für die Katastrophe verantwortlich sind. Kleiner Tipp von O24 – schaut doch gleich mal in Senat und Bundestag vorbei!