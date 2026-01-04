Stromausfall in Berlin: Bundeswehr soll helfen

|

Redaktion

|

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin hat die Landesregierung die Großschadenslage ausgerufen. Nun sollen auch externe Kräfte unterstützen – darunter die Bundeswehr. Ziel sei es, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen.

Zudem bittet der Staatsschutz um Mithilfe bei der Suche nach den Terroristen, die für die Katastrophe verantwortlich sind. Kleiner Tipp von O24 – schaut doch gleich mal in Senat und Bundestag vorbei!

Avatar-Foto

Redaktion

Abtreibung AfD Antifa Ausland Bargeld Bitcoin Corona Energiewende FPÖ Gender Grüne Impfpflicht Impfung Inflation Insolvenz Islam Jugendamt Jugendämter Klima Klimawandel Krieg Kriegstreiber Meinungsfreiheit Merz Messer Migration mRNA NATO Nebenwirkungen NWO Pandemie Peter Thiel Putin Remigration Schweiz Selbstbestimmung Terror Trump Ufo Ukraine WEF WHO Zensur Österreich Überwachung

Schlagzeilen

Folgen!

Werbeanzeigen

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: