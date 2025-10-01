„Deutsche“ HAMAS-Zelle in Berlin hochgenommen – Waffenlager für Anschläge auf jüdische Einrichtungen entdeckt

Die Bundesanwaltschaft hat am 1. Oktober 2025 drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation HAMAS in Berlin festnehmen lassen. Bei den Männern handelt es sich um den deutschen Staatsangehörigen Abed Al G., den im Libanon geborenen Wael F. M. sowie den ebenfalls deutschen Staatsangehörigen Ahmad I. Laut der Mitteilung wurden sie vom Bundeskriminalamt gestellt und sollen morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Die drei Festgenommenen sollen als „Auslandsoperateure“ der HAMAS von Deutschland aus Waffen beschafft haben – konkret Schusswaffen und Munition für geplante Anschläge auf jüdische und israelische Einrichtungen. Bei den heutigen Durchsuchungen wurden ein Sturmgewehr AK-47, mehrere Pistolen sowie umfangreiche Munitionsbestände sichergestellt. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten vorgeworfen.