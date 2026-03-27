Das Unbehagen des Lehrers an der Relativitätstheorie

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OStR Ing.-Wiss. Peter Rösch

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Abstract: Der Aufsatz geht von einem kritischen Standpunkt aus der Frage nach, wie es kommen kann, dass sich eine vielfach als unverständlich empfundene Theorie dennoch zu einem wissenschaftsbetrieblichen Fundament mit größter Popularität entwickeln kann. Es werden erst einige ungelöste Verstehensprobleme aus dem Schulunterricht analysiert, um dann einen in der Wissenschaftsforschung bisher unbeschrittenen Klärungsweg anzudeuten.  Teacher’s discomfort […]

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OStR Ing.-Wiss. Peter Rösch