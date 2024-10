Zeitschriftenkritik: Krautzone

Daß es um die Meinungsfreiheit im „besten Deutschland, das es je gab“ nicht gut bestellt ist, pfeifen inzwischen nicht nur die Spatzen von den Dächern. Auch zahlreiche Umfragen belegen, daß die Mehrzahl der Bürger, wenn es um heikle Themenkomplexe wie etwa die illegale Massenmigration, eine überbordende Ausländerkriminalität, den notorischen Asylmißbrauch oder die Gewaltbereitschaft vor allem junger Männer aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis geht, ihre eigene Meinung dazu – wenn überhaupt – nur sehr vorsichtig und zurückhaltend äußert.

Tatsächlich ist zwar die freie Meinungsäußerung bereits seit den 1970er Jahren und seit der Eroberung der politischen und kulturellen Macht durch die Achtundsechziger und ihre zahlreichen Apologeten in den Medien, den Hochschulen und der Politik langsam aber sicher zentimeterweise verdampft, aber erst seit den 2000er Jahren gewannen die Feinde der Freiheit und der Demokratie so richtig Oberwasser.

Durch eine bislang nie da gewesene Kampagne des Staatsapparates, sogenannter „Nicht-Regierungsorganisationen“, die in Wahrheit von der Regierung mit Millionensummen aus Steuergeldern alimentiert, und zusätzlich von den Zwangsgebühren-Sendern und Mainstream-Medien großzügig unterstützt werden, begann eine kleine aber lautstarke, fanatische und zunehmend auch gewalttätige Minderheit mit dem großangelegten Versuch der Mehrheit der Bürger ihren Willen und ihre obskuren, grotesken und perversen Meinungen aufzuzwingen.

Daß dieser metapolitische Umsturz bereits weitgehend gelungen ist, und die politiko-kulturelle Revolution der woken, links-grünen Minderheit unter Duldung ehemals bürgerlicher, liberal-konservativer Kräfte munter weiter voranschreitet, beweisen nicht nur die schweren Krawalle pro-arabischer, linksextremistischer und antisemitischer Gewalttäter auf den Straßen und den Hochschulen unserer Metropolen, die dort ungestraft gegen jüdisches Leben in Deutschland hetzen.

Während die offen „antifaschistisch“ agierende Innenministerin und der ihr unterstellte Verfassungsschutz unverdrossen zum „Kampf gegen rechts“ aufrufen, werden fast täglich neue Gesetze erlassen, die sich angeblich gegen Beleidigung und Volksverhetzung richten, de facto jedoch die Meinungsfreiheit der rechtskonservativen und rechtspopulistischen Opposition weiter einschränken, wie der Co-Chefredakteur Hannes Plenge in seinem Leitartikel „Angriff auf die Meinungsfreiheit“ in der aktuellen Ausgabe (Nr. 41. Oktober/November 2024) der zweimonatlich erscheinenden „Krautzone“ hervorhebt.

Sein Kollege Florian Müller argumentiert derweil, daß echte Meinungsfreiheit weniger eine juristische Frage ist als eine ökonomische. Denn wer finanziell und sozial unabhängig sei, könne sich den Preis der freien Meinungsäußerung eher leisten. Doch beinhaltet dieses Faktum nicht bereits den entscheidenden Moment der Unterwerfung? Wenn eine Frankfurter Traditions-Apotheke ihren ehrenwerten Namen „Zum Mohren“ trotz massenhafter Unterschriften für dessen Beibehaltung unter dem Druck der Verhältnisse – Farbbeutelattacken, persönliche Drohungen und Belästigungen etc. – schließlich doch entnervt aufgibt, wie weit sind wir dann schon gekommen, und was hat das noch mit Freiheit zu tun? Ähnlich sieht es aus, wenn Bürger aus Angst vor sozialer Ausgrenzung und Ächtung nicht wagen, sich bei Kommunalwahlen als Kandidat für die AfD aufstellen zu lassen.

Da war es mit der politischen Freiheit in der Monarchie sogar besser bestellt, als die Sozialdemokraten ungestraft den Kaiser bepöbeln durften, und als Höchststrafe das SPD-Zentralorgan „Vorwärts“ für ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen wurde. Währenddessen verbietet heutzutage eine linksextreme Bundesinnenministerin mir nichts dir nichts mit mehr als fadenscheinigen Gründen eine Querfront-Zeitschrift wie „Compact“, deren Blattmacher nach der Aufhebung des Verbots durch ein unabhängiges Gericht – so etwas gibt es tatsächlich (noch) in Deutschland – im Inland kein Bankkonto mehr eröffnen können. Und konnte bis in die 1970er Jahre ein famoses Buch wie Winfried Martinis „Das Ende aller Sicherheit“ noch in einem großen Verlag erscheinen, so wäre heute höchstens noch ein kleiner rechter Verlag dazu bereit.

JF-Chefredakteur Dieter Stein beschreibt in seinem Interview nicht nur die spannende Entwicklungsgeschichte der heute größten rechtskonservativen deutschen Wochenzeitung, sondern weist auch daraufhin, daß man sich einfach durchkämpfen müsse, die Gefahr des Linksextremismus zwar nicht unterschätzen dürfe, und man sich tatsächlich auf einer „abschüssigen Bahn“ befinde. Er spricht jedoch auch von „latenter Bequemlichkeit und „schlichter Feigheit, die sich hinter markigem Defätismus verbergen“, anstatt jetzt und heute unseren Teil dazu beizutragen, daß sich der Kurs realpolitisch endlich ändert. Ein sympathischer Pragmatismus, dem wir uns gerne anschließen wollen, um die rechtskonservativen Teile der Bewegung und der Partei aus ihrem Dornröschenschlaf zu reißen und den globalistischen Eliten und ihren hiesigen Statthaltern und Vasallen gehörig auf die Füße zu treten.

