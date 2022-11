Die Angst der Volksverräter vor dem Volk

Es wird langsam eng. Die Blutsauger müssen aufrüsten, wenn sie im Auftrag der “Öffentlichen Hand” Gelder eintreiben und Preiserhöhungen durchsetzen sollen. Statt die Arbeit einfach niederzulegen, drücken sie auf die Tränendrüse und jammern von Überforderung.

Dramatische Situationen schilderte Christoph Kahlen, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem der Stadtwerke Ostmünsterland. „In Teilen von Deutschland haben wir leider Personenschutz dazunehmen müssen. In manchen Städten sind die Beratungsstellen komplett zu. Das geht nur noch online.“ Kollegen vor Ort berichteten von Kunden, die angesichts der stark steigenden Kosten Suizidgedanken äußerten.

Auch Pharmalobbyist Karl Lauternach traut sich nicht mehr alleine vor die Türe. Angeblich erhält er Morddrohungen gegen seine Familie, von der er getrennt lebt.

“Ich selbst werde immer noch bedroht, und auch für meine Kinder bekomme ich erschütternde Morddrohungen”, sagte Lauterbach dem “Kölner Stadt-Anzeiger” am 15. November. “Mein Auto muss ich in einem Vorort parken. Ohne Personenschutz kann ich abends leider nicht vor die Tür gehen”, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Das sind keine Einzelfälle. Annalena Baerbock ersuchte gar die Schweizer Behörden um Amtshilfe, weil ein amtsbekannter Zürcher Dauerstudent sie per Email bedroht hatte. Die Strafe fiel für deutsche Verhältnisse milde, aus Schweizer Sicht relativ hart aus. Der Serienmailer muss 1800 Franken Strafe zahlen.

2021 zählte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) 1215 Drohungen gegen Mitglieder des Bundesrats, des eidgenössischen Parlaments und der Bundesverwaltung. 120 Fälle nahm das Amt so ernst, dass es die Droher per Brief verwarnte, Polizisten vorbeischickte oder Strafanzeige erstattete.