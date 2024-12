Unfassbar: Freispruch im Fall der Vergewaltigung einer 12-Jährigen

Ein 16-jähriger Syrer wurde in Wien vom Vorwurf der Vergewaltigung einer damals 12-jährigen Schülerin freigesprochen. Der Prozess fand im Dezember 2024 statt und drehte sich um einen Vorfall, der sich im Jänner oder Februar 2023 in einem Parkhaus in Wien-Favoriten ereignet haben soll. Der Angeklagte bestritt die Vergewaltigung, obwohl er sich in Widersprüche verstrickte. Auf seinem Handy wurden explizite Videos mit Mädchen gefunden, die seiner Aussage widersprachen, er habe noch nie Geschlechtsverkehr gehabt.

Der Angeklagte behauptete, er kenne das Opfer nur flüchtig und habe sie nach einem kurzen Austausch über Snapchat wieder gelöscht. Er vermutete eine Verwechslung und bestritt, Insta-Chats geschrieben zu haben, in denen das Opfer von seinem Account zu Oralverkehr genötigt worden sein soll. Ein Zeuge, der den Angeklagten vom Kampfsport kannte, widerrief seine Aussage, der Angeklagte habe ihn gebeten, für ihn zu lügen.

Die Staatsanwältin hielt die Aussagen des Angeklagten für unglaubwürdig und forderte eine abschreckende Strafe. Der Opferanwalt sprach von Lügen des Angeklagten und Verachtung der Rechtsnorm. Die Richterin folgte jedoch dem Antrag des Verteidigers auf Freispruch. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass keine Gewalt festgestellt werden konnte und es keine Hinweise darauf gab, dass die sexuelle Handlung nicht freiwillig geschah. Der Chat reiche für eine Nötigung nicht aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

