Lebenslänglich für Stürzenberger-Attentäter und Polizistenmörder von Mannheim

Der Afghane Sulaiman A., der im Mai 2024 den Terroranschlag auf dem Mannheimer Marktplatz verübte, ist nun vom Oberlandesgericht Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit wird eine Entlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Laut Anklage wollte er nicht nur den Islamkritiker Michael Stürzenberger töten, sondern so viele Kritiker und „Ungläubige“ wie möglich. Getroffen wurden sechs Menschen, darunter der Polizist Rouven Laur, der zwei Tage nach der Attacke starb. Stürzenberger und die weiteren teils schwer verletzten Mitglieder von Pax Europa leiden noch heute an den Folgen des Angriffs.

Der 26-Jährige hatte sich nachweislich über Jahre radikalisiert und sympathisierte mit dem Islamischen Staat, heißt es weiter in den etlichen Berichten, die den Mord an Rouven Laur in den Mittelpunkt rücken und dabei das eigentliche Ziel des Anschlags verschleiern.

Während des Prozesses sprach der Angeklagte von Reue und führte den Gaza-Krieg als persönliche Zäsur an, die ihn in den Fanatismus getrieben habe. Dass er trotz abgelehnten Asylantrags und bestehendem Abschiebeverbot jahrelang unbehelligt in Deutschland lebte, sollte niemanden wundern. In unserem Land werden lieber Mülltonnen statt Grenzen kontrolliert. Erst nach seiner Tat kündigte die damalige Ampel-Regierung an, Abschiebungen von Schwerstkriminellen nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. Zu spät für die Opfer von Mannheim. Auch die neue Regierung unter Friedrich Merz hat sämtliche Versprechen gebrochen. Nach wie vor haben Terroristen leichtes Spiel nach Deutschland zu kommen, wo sie mit Sozialleistungen überschüttet werden.