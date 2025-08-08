Abtreibungsverbot: Sieg für das Lebensrecht in Lippstadt!

Wie bereits in unserer vorherigen Berichterstattung aufgezeigt, hatte der Chefarzt des Lippstädter Klinikums öffentlich gefordert, christliche Werte in der Medizin abzuschaffen – ein Vorstoß, der nicht nur für Empörung sorgte, sondern auch zum Auslöser eines Rechtsstreits wurde.

Laut Welt hat das Gericht nun die Klage gegen das Abtreibungsverbot am Klinikum Lippstadt abgewiesen. Damit steht fest: Das Verbot bleibt bestehen – ein klarer Sieg für das Lebensrecht und ein herber Rückschlag für jene, die Schwangerschaftsabbrüche in jeder Einrichtung durchsetzen wollen.

Die Entscheidung ist ein Signal weit über Lippstadt hinaus: Kliniken in kirchlicher Trägerschaft dürfen weiterhin auf Grundlage ihrer Werte handeln – auch gegen den Druck einer lautstarken Lobb