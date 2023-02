Die Anti-Kriegs-Bewegung erwacht wieder zum Leben

Von Ron Paul. Am 19. Februar fand auf der National Mall in Washington, DC, die größte Antikriegskundgebung seit 20 Jahren statt. Auf der Rednerliste standen vier ehemalige US-Präsidentschaftskandidaten und eine breite und vielfältige Auswahl an Antikriegsaktivisten von links und rechts.

Die Kundgebung mit dem treffenden Namen „Rage Against War Machine“ (Wut gegen die Kriegsmaschinerie) zog Tausende von Teilnehmern an, aber viele Kriegsbefürworter wiesen eifrig darauf hin, dass sie in ihrer Größe nicht mit einigen der größeren Kundgebungen gegen den Irakkrieg vor 20 Jahren mithalten konnte.

Dazu sage ich: „Wen interessiert das schon“? Die US-Mainstream-Medien betreiben Kriegspropaganda am laufenden Band, mit der einzigen Ausnahme von Tucker Carlson von Fox News. Daher ist es ein Wunder, dass überhaupt jemand den Mut hatte, ins Herz der Kriegsmaschinerie nach Washington, DC zu reisen, um sich Gehör zu verschaffen! Wir brauchen keine Mehrheit, um uns zu wehren – eine gebildete und engagierte Minderheit reicht völlig aus. Und die hatten wir bei der Kundgebung auf jeden Fall!

Während ich im Green Room saß und auf meine Rede wartete, hatte ich die Gelegenheit, mit den ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Tulsi Gabbard und Dennis Kucinich sowie der ehemaligen Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, zu sprechen. Die politischen Kommentatoren Jimmy Dore und Chris Hedges waren da, zusammen mit vielen führenden und gut sprechenden Libertären. Alle hinter der Bühne vertraten die gleiche Botschaft: Wir müssen unsere Differenzen beiseite schieben, um eine neue, breite Koalition gegen diesen Krieg zu bilden!

Ich glaube, dass die Antikriegsbewegung sowohl zu Hause als auch in Übersee Feuer fängt. Auf die Kundgebung in DC folgten weitaus größere Antikriegskundgebungen in Paris, Berlin, London und anderswo.

Mehrere aktuelle Umfragen, u. a. von Pew und AP, zeigen, dass die Unterstützung der Amerikaner für die Ukraine immer mehr schwindet. Auch in der EU zeigen neue Umfragen, dass sich die Öffentlichkeit deutlich gegen die Unterstützung des Krieges durch ihre Regierungen wendet. Laut einer aktuellen Ipsos-Umfrage befürwortet weniger als die Hälfte der Deutschen die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Es liegt ein Wandel in der Luft.

Die Kundgebung in Washington fand vor dem Hintergrund des brisanten Untersuchungsberichts von Seymour Hersh statt, der aufzeigt, wie die US-Regierung die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gejagt hat und wie die Mainstream-Medien verzweifelt versuchen, dies zu vertuschen. Die Wahrheit kommt ans Licht, und sie ist noch hässlicher, als wir es uns vorgestellt haben.

Die US-Mainstreammedien werden offensichtlich nervös, weil sie die Kontrolle über die Berichterstattung verlieren. Woher wissen wir, dass sie nervös sind? Sie haben ihre Lügen und Verleumdungen von Antikriegskundgebungen und -stimmen aufgedreht.

Rachel Maddow, die Amerika in den letzten sechs Jahren mit einem ständigen Strom von „Russiagate“-Lügen gefüttert hat, ließ eine verleumderische blaue Strähne über die „Rage Against the War Machine“-Kundgebung los. Buchstäblich alles, was Maddow in ihrer Tirade nach der Kundgebung sagte, war objektiv falsch, und ihre Falschdarstellung der Kundgebungsteilnehmer als „seltsam“ war hinterhältig. Sie behauptete fälschlicherweise, die Kundgebung sei voll von „weißen Rassisten“, „Proud Boys“ und „Anti-Impf-Verschwörungstheoretikern“.

Niemand, der bei der Kundgebung war, hätte eine Ahnung gehabt, wovon sie sprach. Aber ihr Job war nicht, die Kundgebung zu beschreiben, sondern sie zu diffamieren. Was zeigt Maddows Hysterie über die Kundgebung? Sie sind nervös. Es zeigt, dass die Mainstream-Medien, obwohl sie fast die gesamte Macht haben, Angst haben. Sie haben Angst, dass sie das Narrativ verlieren. Das ist gut. Das wurde auch Zeit. Hoffen wir, dass mehr Amerikaner anfangen zu wüten! Wüten gegen die Kriegsmaschinerie!

