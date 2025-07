Das Glühwürmchen-Massaker

Der erste Teil „Warum wir im Dunkeln tappen“ hat vielleicht den ein oder anderen Leser zum Nachdenken gebracht. Nun folgt die traurige Fortsetzung eines kleinen Naturwunders, das brutal ausgelöscht wurde – direkt vor unserer Haustür.

Es war eine dieser lauen Sommernächte, in denen sich die Magie der Natur noch einmal zeigt – wenn man sie denn lässt. Die Glühwürmchen tanzten wie kleine Seelenlichter über die knöchelhohe Wiese, zwischen Weißklee und Wiesenschaumkraut. Tagsüber summte es überall – Bienen, Hummeln, Schmetterlinge. Leben. Vielfalt. Wunder. Doch dann kam der Mensch mit seiner Maschine.

Die Obstwiese wurde „aufgeräumt“. Komplett abgemäht. Bis auf den letzten Halm. Keine Bienen mehr, keine Blüten. Und mit der Dämmerung blieb auch das Flimmern der Glühwürmchen aus. Als hätte jemand das Licht gelöscht. Für immer.

Ein Massaker, unsichtbar für die Masse, aber verheerend für das Gleichgewicht der Natur. Für das, was uns noch verbindet mit einer Welt jenseits von Beton, Lärm und Algorithmen. Es ist nicht nur eine Mahnung, sondern ein Sinnbild. Denn so, wie wir mit einer Wiese umgehen, gehen wir mit unserer eigenen Seele um: achtlos, blind, in Eile – im Namen der Ordnung.

Wir haben verlernt zu sehen, zu lauschen, zu staunen. Dabei sind es nicht die großen, lauten Dinge, die uns retten werden – sondern das sanfte Leuchten im Dunkeln, das uns erinnert: Wir gehören dazu. Oder gehörten es zumindest einmal.