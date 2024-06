Vermeintliche Corona-Aufarbeitung verdeckt den unnötigen Masern-Impfzwang

Der frühere Gesundheitsminister Spahn steht in der Kritik, weil er für Milliardenschäden verantwortlich gemacht wird, die jetzt dem Bund durch Klagen von Maskenherstellern entstehen. Das ist gut und richtig, aber der Ex-Minister hat als Lobbyist der Pharmaindustrie noch mehr Schuld auf sich geladen.

2019 wurden ganze 514 Masernfälle durch das RKI registriert und flankiert durch eine medial befeuerte Hysterie zum 1. März 2020 eine Impfpflicht im Rahmen des Masernschutzgesetzes eingeführt.

Dazu wurden drastische Maßnahmen erlassen, um Eltern zu verfolgen, die ihre Kinder nicht impfen lassen.

Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, werden künftig eine Ordnungswidrigkeit begehen und müssen mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Ein Bußgeld kommt auch in Betracht gegen nicht geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberunterkünften und gegen nicht geimpfte Bewohner solcher Unterkünfte.

Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Nichtgeimpftes Personal darf in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen keine Tätigkeiten aufnehmen.