Pestizid-Streit in den USA: Haftungs-Gesetze sorgen für politisches Erdbeben

Laut Natural News sorgt eine neue Gesetzeswelle in den USA für hitzige Diskussionen. Mehrere Bundesstaaten wollen Hersteller von Pestiziden künftig direkt haftbar machen – für Umweltzerstörung, gesundheitliche Schäden und wirtschaftliche Verluste durch ihre Produkte. Während Befürworter darin einen historischen Schritt zur Rechenschaftspflicht sehen, sprechen Gegner von einem Angriff auf die Landwirtschaft und warnen vor steigenden Lebensmittelpreisen.

In einigen Bundesstaaten wurden die Gesetzesentwürfe bereits eingebracht, in anderen laufen intensive Debatten. Kritiker der Agrarchemie sehen darin eine längst überfällige Antwort auf jahrzehntelange Schäden, die durch hochgiftige Substanzen entstanden sind. Besonders im Fokus stehen Mittel, die mit Krebs, Nervenschäden und dem massiven Insektensterben in Verbindung gebracht werden.

Die Chemiekonzerne hingegen fahren schwere Geschütze auf: Mit millionenschweren Lobbykampagnen und juristischen Drohungen wollen sie verhindern, dass Präzedenzfälle geschaffen werden, die milliardenschwere Schadensersatzklagen nach sich ziehen könnten. Landwirtschaftsverbände warnen vor „katastrophalen Folgen“ für die Lebensmittelproduktion, sollten Hersteller zur Kasse gebeten werden.

Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen Industrieinteressen, Umwelt- und Verbraucherschützern – und der könnte das Verhältnis zwischen Politik und Agrarchemie grundlegend verändern.