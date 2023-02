Insektenmehl: So dreist belügen „Faktenchecker“ die Verbraucher

Mimikama stellt in einem Faktencheck die Behauptung auf, Insekten seien nahrhaft wie ein Superfood, zudem low-carb und sehr gesund. Restart Democracy hat den Artikel überprüft und kommt zu einem anderen Ergebnis.

Im Fazit dazu heißt es: „Insekten enthalten durchaus Kohlenhydrate, viel schlimmer aber ist, dass sie allergenes Potenzial haben und de facto immer Mykotoxine enthalten und dass sie in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren auch Gifte, Schwermetalle, Dioxin, Migroorganismen und Parasiten in sich tragen können. Der Verzehr von Insekten ist daher für Allergiker höchst bedenklich, und selbst wenn sich der Gehalt an krebserregenden Mykotoxinen über geeignete Verfahren minimieren ließe, müssten die Produktionsbedingungen genauestens kontrolliert werden, um die genannten anderen Probleme auszuschalten. Der Faktencheck liegt damit falsch: Zum jetzigen Zeitpunkt können Insekten kaum als Superfood gelten.„

Mit einer weiteren Aktion hat die Stiftung Rudulin zudem auf die im Januar erteilte Zulassung von Hausgrillen als Lebensmittel seitens der EU reagiert. Eine Woche lang (03.02.2023 bis 10.02.23) waren die Menschen aufgefordert auf der Webseite www.restart-democracy.org ihre Stimme zum Thema „Sollen Insekten als Lebensmittel zugelassen werden?“ abzugeben.

An der Abstimmung beteiligten sich insgesamt 8.369 Menschen, von denen 8.050 Wählerinnen und Wähler eindeutig gegen die Zulassung von Insekten als Lebensmittel votiert haben. Dieses Ergebnis bildet die Sichtweise der Deutschen zu diesem Thema klar ab. Ihre Botschaft an die Politik lautet: Entscheidungen wie diese können nicht losgelöst von nachvollziehbaren, demokratischen Prozessen gefasst werden.