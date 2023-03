Demofüralle: Hier ist die 26. Folge von “Familie & Gedöns”, dem Podcast zur Lage der Familie. Dieses Mal sprechen wir über die neue, steuergeldfinanzierte “Meldestelle #Antifeminismus”, Enthüllungen an einer #Transgender-Klinik und die alte Leier, die Familie abschaffen zu wollen. Außerdem werfen wir einen Blick in eine Broschüre, in sich der linke Aktivisten für die Politisierung des Schulunterrichts aussprechen.

