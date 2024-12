Soll Julian Reichelt als U-Boot die „alternativen“ Medien kapern?

In einem Interview auf Nuoflix diskutiert der Investigativjournalist Gerhard Wisnewski mit dem Moderator verschiedene aktuelle Themen. Der Schwerpunkt des Gesprächs liegt auf dem Einfluss Israels in der Politik und den Medien. Wisnewski beleuchtet, dass dieser Einfluss weitreichend und oft verdeckt sei und eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und die Demokratie darstelle. Ist das wirklich so? Urteilen Sie selbst:

Julian Reichelt und das „U-Boot“ der alternativen Medien

Ein zentrales Thema des Interviews ist die Rolle von Julian Reichelt, einem ehemaligen Springer-Mitarbeiter, der laut Wisnewski ein alternatives Mediennetzwerk aufgebaut hat, das enge Verbindungen zu Israel pflegt. Wisnewski vermutet, dass dieses Netzwerk, ähnlich wie der Springer-Verlag, die Verpflichtung zur Unterstützung Israels in seinen Statuten verankert hat. Reichelt habe bereits diverse Preise von einer israelischen Loge für seinen Einsatz für Israel erhalten.

Wisnewski sieht in Reichelts Netzwerk eine Gefahr, da es die alternative Medienlandschaft „kapern“ und die Menschen subtil in Richtung der CDU und Friedrich Merz lenken könnte. Er bezeichnet dieses Vorgehen als „Bonding and Steering“, bei dem den Menschen zunächst ein attraktives Produkt geboten wird, um ihr Vertrauen zu gewinnen, bevor sie dann in eine bestimmte politische Richtung gelenkt werden.

Syrien, Russland und die Pläne für ein „Groß-Israel“

Wisnewski analysiert auch den Fall Syriens und den Bau eines großen NATO-Stützpunkts in Rumänien im Kontext der israelischen Politik. Er mutmaßt, dass diese Ereignisse Teil einer Strategie zur Schwächung Russlands und des Irans seien und in das Konzept eines „Groß-Israel“ passen, das sich vom Nil bis zum Euphrat erstrecken soll.

Er verweist auf die biblische Prophezeiung aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 18, in der den Nachkommen Abrahams das Land „von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat“ versprochen wird. Diese Prophezeiung werde von einigen einflussreichen Akteuren in Israel ernst genommen und als Rechtfertigung für die Expansion des israelischen Staatsgebietes genutzt.

Geheimdienste, Internetkonzerne und die Manipulation der Massen

Neben der israelischen Einflussnahme thematisiert Wisnewski auch die Rolle von Geheimdiensten bei der Gründung und Steuerung von Internetkonzernen wie Google und Facebook. Er vermutet, dass diese Konzerne „CIA-Operationen“ sind und systematisch zur Manipulation der Massen eingesetzt werden.

Donald Trump: Hoffnungsträger oder Teil des Systems?

Wisnewski sieht in Donald Trump eine positive Kraft im globalen politischen Geschehen, die einigen grundlegenden Gefahren für die Menschheit entgegenwirken könnte. Er räumt zwar ein, dass Trump enge Verbindungen zu Israel hat, betont aber, dass nicht alle Israelis die Politik ihrer Regierung unterstützen.

Kritik an Telepolis: „Gedächtnisloch“ im Internet

Schließlich kritisiert Wisnewski die „Qualitätsoffensive“ von Telepolis, bei der 50.000 ältere Artikel vom Netz genommen wurden. Er bezeichnet dies als „gewaltige Vernichtung von Information“ und „Gedächtnisloch“ im Sinne von George Orwell. Die Löschung von Informationen im Internet sei eine Gefahr für die Menschheit, da sie die Möglichkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zur Bildung einer fundierten Meinung einschränke.

