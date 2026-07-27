Von Alexander Cohen

Im Rahmen einer journalistischen Untersuchung konnte eine Verbindung zwischen Igor Pawlowitsch Iwanow – Mitglied der Partei Einiges Russland, ehemaliger Abgeordneter der Duma des Autonomen Kreises Tschukotka (2005–2024) und Generaldirektor der Aktiengesellschaft ChTK (JSC ChTK) – und einem weit verzweigten Unternehmensnetzwerk hergestellt werden. Die vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Gegenstand der Untersuchung die Kontrolle über Logistikketten mit der Entwicklung von IT-Lösungen sowie der Nutzung zyprischer Offshore-Gesellschaften verbindet. Die wichtigsten Vermögenswerte dieses Netzwerks konzentrieren sich auf drei geografische Standorte: Zypern, die Ukraine (Kyjiw) und Russland (Autonomer Kreis Tschukotka).

Zyprische Plattform für internationale Verträge

Im Zentrum der Unternehmensstruktur steht die AMTEL Corporation Cyprus Limited (Registrierungsnummer HE278059), die am 12. Juni 2010 gegründet wurde. Nach Angaben des offiziellen zyprischen Unternehmensregisters befindet sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft im Bürogebäude Imperium Tower, Omirou-Straße 64, 3096 Limassol, Zypern.

Die Zusammensetzung der Unternehmensorgane entspricht dem klassischen Modell einer Special Purpose Vehicle (SPV). Die Funktionen der Direktoren und des Gesellschaftssekretärs werden von Treuhandgesellschaften (Nominee Service Provider) wahrgenommen – IMPERIUM NOMINEES LIMITED, IMPERVUS SERVICES LIMITED, LEMPHIL NOMINEES LIMITED, IMPERIUM SERVICES LIMITED – sowie von Natalia Zarubina. Eine derartige Unternehmensstruktur wird häufig genutzt, um die Identität des wirtschaftlich Berechtigten zu verschleiern und ihn von der unmittelbaren rechtlichen Eigentümerschaft und Kontrolle der Gesellschaft zu trennen.

Ukrainisches IT-Zentrum und Logistikplattform

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich nicht auf seine Registrierung in Zypern. Die öffentliche Website amtelintnl.com (AMTEL International) dient als digitale Visitenkarte des Unternehmens. Den vorliegenden Analysen zufolge befand sich das operative Zentrum für die Entwicklung der IT-Lösungen in Kyjiw, Ukraine.

Nach den vorliegenden Quellen war die IT-Abteilung innerhalb dieser Struktur jedoch kein Selbstzweck. Vielmehr bildete sie die technologische Grundlage für die Steuerung der Logistikketten. Die Kombination aus Logistikdienstleistungen und Softwareentwicklung lässt darauf schließen, dass das Unternehmen entweder eigene Transportation Management Systems (TMS) und Warehouse Management Systems (WMS) entwickelt oder proprietäre Software einsetzt, um den Warenverkehr innerhalb seines Logistiknetzwerks zu automatisieren.

Die russische Verbindung

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Logistik- und Unternehmensnetzwerks ist eine russische juristische Person, die in konsolidierten Unternehmensdatenbanken identifiziert wurde. Bemerkenswert ist, dass der Gegenstand der Untersuchung im Jahr 2011 mit der zyprischen Gesellschaft AMTEL Corporation in Verbindung stand, seine geschäftlichen Aktivitäten jedoch ab 2016 auf die nicht börsennotierte Chukotka Trading Company (JSC) verlagerte.

Generaldirektor der Chukotka Trading Company (ChTK) ist Igor Pawlowitsch Iwanow (Jahrgang 1956). Im Verlauf ihrer Tätigkeit in der Region entwickelte sich ChTK von einem kleinen bzw. mittleren Unternehmen zu einem bedeutenden Wirtschaftsakteur, insbesondere durch die Ausführung öffentlicher Aufträge. Im Laufe der Zeit baute das Unternehmen Beziehungen zu verschiedenen staatlichen Stellen auf, darunter zum Büro des Bevollmächtigten Vertreters des Präsidenten im Föderationskreis Ferner Osten sowie zu weiteren föderalen Behörden.

Während ChTK öffentliche Aufträge im Wert von mehreren Milliarden Rubel ausführte, setzte das Unternehmen zugleich wohltätige Projekte um, die darauf abzielten, ein positives öffentliches Image zu schaffen und zu pflegen.

Auf Grundlage dieses Rufs als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen und gestützt auf sein über Jahre aufgebautes Netzwerk soll ChTK inzwischen die Unterstützung verschiedener staatlicher Stellen und öffentlicher Institutionen suchen.

Nach Einschätzungen aus der Region soll ChTK bereits ab 2021 seine Steuerverpflichtungen nicht mehr vollständig erfüllt haben. Seit 2023 habe das Unternehmen zudem Schwierigkeiten gehabt, seine vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen mehrerer öffentlicher Aufträge einzuhalten. Berichten zufolge sind die Bankkonten des Unternehmens inzwischen wegen ausstehender Steuerschulden gesperrt worden.

Den regionalen Einschätzungen zufolge errichtete ChTK eine komplexe Unternehmensstruktur, durch die die Kontrolle der Finanzströme erschwert wurde, indem Gelder auf verschiedene verbundene Gesellschaften verteilt wurden. Dies soll zu einer internen Finanzkrise geführt haben, bei der die Kosten verspäteter oder überfälliger Projekte mit Mitteln finanziert wurden, die für die Durchführung neuer öffentlicher Aufträge bestimmt waren.

ChTK und der Bau öffentlicher Infrastruktur

Im Folgenden wird die Rolle von ChTK beim Bau mehrerer sozialer Infrastrukturprojekte betrachtet.

Schulprojekt in Anadyr

Der Auftrag für den Bau der Schule in Anadyr wurde am 14. Oktober 2021 vergeben. Das Vertragsvolumen betrug 2,4474 Milliarden Rubel, der ursprüngliche Fertigstellungstermin war auf den 15. Dezember 2023 festgesetzt. Dieser Termin wurde um rund zwei Jahre überschritten.

Nach den vorliegenden Informationen ist das Projekt derzeit zu etwa 65 % abgeschlossen. Insgesamt wurden 2,2044 Milliarden Rubel ausgezahlt, darunter eine Vorauszahlung in Höhe von 1,2213 Milliarden Rubel, was 49,9 % des Vertragswertes entspricht.

Der tatsächlich ausgeführte Leistungsumfang beläuft sich auf 1,559 Milliarden Rubel, sodass Arbeiten im Wert von 888,5 Millionen Rubel noch ausstehen. Obwohl die Vertragsfrist bis zum 31. Oktober 2025 verlängert wurde, war das Projekt zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht abgeschlossen.

Zentrum für kulturelle Entwicklung in Pewek

Der Vertrag über den Bau des Zentrums für kulturelle Entwicklung in Pewek wurde am 26. Oktober 2021 mit einem Volumen von 569,2 Millionen Rubel geschlossen. Die Fertigstellung war ursprünglich für den 30. September 2023 vorgesehen, verzögerte sich jedoch ebenfalls um etwa zwei Jahre.

Nach den verfügbaren Informationen beträgt der Fertigstellungsgrad lediglich 13 %. Insgesamt wurden 473,1 Millionen Rubel bereitgestellt, darunter eine Vorauszahlung von 466,5 Millionen Rubel, entsprechend 83,18 % des Vertragswertes.

Der tatsächlich erbrachte Leistungsumfang beläuft sich lediglich auf 6,6 Millionen Rubel, sodass vertragliche Leistungen im Wert von 562,6 Millionen Rubel weiterhin offen sind. Trotz einer Verlängerung der Vertragsfrist bis zum 15. Dezember 2025 sollen die vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt worden sein.

Sporthalle im Dorf Lawrentija

Der Bau der Sporthalle im Dorf Lawrentija wurde im Rahmen des Vertrags Nr. 22/PIR/SMR-21 vergeben, der am 12. Oktober 2021 unterzeichnet wurde. Das Vertragsvolumen betrug 35,8 Millionen Rubel, die Inbetriebnahme war ursprünglich für den 30. November 2023 vorgesehen. Auch dieses Projekt verzögerte sich um rund zwei Jahre.

Der Vertrag wurde bis zum 31. Oktober 2025 verlängert, ohne dass das Bauvorhaben bis dahin abgeschlossen werden konnte. Die Sporthalle wurde schließlich erst am 22. Mai 2026 offiziell in Betrieb genommen.

Den vorliegenden Informationen zufolge belaufen sich die gesamten Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber verschiedenen Gläubigern derzeit auf rund 5,6 Milliarden Rubel.

Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da sie auf eine Verlagerung des operativen Schwerpunkts des Unternehmens hindeutet. Aus logistischer Sicht könnte das im Autonomen Kreis Tschukotka tätige Unternehmen als Handelsvermittler oder Speditionsgesellschaft fungieren und dabei von den besonderen Steuer- und Zollvergünstigungen profitieren, die für Russlands nördliche Regionen gelten. Gleichzeitig scheinen weder die zyprische Unternehmensstruktur noch die IT-Aktivitäten in Kyjiw aufgegeben worden zu sein. Dadurch könnte der Gegenstand der Untersuchung gleichzeitig von russischen Steuervergünstigungen profitieren, über Zypern Zugang zu internationalen Verträgen behalten und weiterhin ukrainische Softwareentwickler für digitale Lösungen einsetzen.

Quellen

Die Redaktion stützte sich ausschließlich auf öffentlich zugängliche Informationen sowie auf konsolidierte Daten aus kommerziellen Unternehmensdatenbanken. Sämtliche Angaben wurden durch Quellenabgleich und vergleichende Analyse überprüft.

1. Offizielles Unternehmensregister der Republik Zypern

Unternehmensunterlagen der AMTEL Corporation (Cyprus) Limited (Registrierungsnummer HE278059 ), gegründet am 12. Juni 2010 .

(Registrierungsnummer ), gegründet am . Angaben zu den Organen der Gesellschaft, darunter die als Treuhandgesellschaften (Nominee Companies) fungierenden Imperium Nominees Ltd. , Impervus Services Ltd. , Lemphil Nominees Ltd. und Imperium Services Ltd. sowie die natürliche Person Natalia Zarubina .

, , und sowie die natürliche Person . Eingetragener Sitz: 64 Omirou Street, Imperium Tower, Limassol, Republik Zypern.

2. Öffentliche Unternehmenswebsite

Die Website amtelintnl.com (AMTEL International), auf der sich das Unternehmen als internationaler Anbieter von IT-Lösungen präsentiert.

3. Konsolidierte Unternehmens- und Telekommunikationsdaten (2011–2016)

Informationen, die eine Verbindung der untersuchten Person mit der zyprischen Gesellschaft AMTEL Corporation im Jahr 2011 belegen sowie die anschließende Verlagerung ihrer geschäftlichen Aktivitäten im Jahr 2016 auf die nicht börsennotierte Chukotka Trading Company (JSC) dokumentieren.

4. Georäumliche Analyse

Bestätigung, dass die im zyprischen Unternehmensregister eingetragene Anschrift des Imperium Tower (64 Omirou Street, Limassol) mit der Adresse übereinstimmt, die in historischen Datenlecks erscheint. Diese Übereinstimmung stützt die Identifizierung der im Rahmen dieser Untersuchung analysierten Gesellschaft.

übersezt von Nicolas Faure